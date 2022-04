La empresa marbellí Land of Nature, que elabora jabón líquido natural de forma artesanal por medio de saponificación, ha iniciado la comercialización de sus productos tanto de forma on line como en diversos establacimientos comerciales de la provincia de Málaga. La idea nació de sus socios fundadores a raíz de un proyecto, no materializado, de fabricación de pastillas de jabón artesanal para recaudar fondos destinados a crear trabajo y recursos para la asistencia de personas sintecho en Renio Unido, donde residían.

"Posteriormente, ya en España, decidimos mejorar la idea y llevarla a otro nivel. Así que nos propusimos el desafío, casi imposible, de crear un jabón 100% artesanal, basado en la filosofía 'Km 0', en formato líquido y con el mínimo uso de plásticos", explica Carlos Saiz Pérez, CEO y director general de Land of Nature. El tipo de jabones que elabora la marca destaca por sus ingredientes y aromas naturales, ya que están fabricados a base de aceite de oliva andaluz y aceites esenciales, bajo un proceso artesanal, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La técnica de elaboración se lleva a cabo de una forma completamente manual y no automatizada. Para minimizar la presencia de plástico, utilizan cajas de cartón con unas bolsas con dispensador que reducen, aproximadamente, un 80% el uso de materiales no reciclables. La fábrica y centro de distribución se encuentra en San Pedro de Alcántara. La firma, creada en 2021, tiene un equipo de trabajo de fábrica y laboratorios integrado por nueve personas, y comprar sus materias primas a productores locales. El perfil de cliente para Land of Nature es aquel con una mayor conciencia por el medio ambiente y por las necesidades sociales actuales. "Al utilizar envases a granel, nuestros productos son muy adecuados para familias, hoteles, restaurantes, spas, gimnasios, hospitales, colegios, oficinas y, en general, para cualquier lugar donde se use jabón para manos y cuerpo", señala Saiz Pérez. El grifo antigoteo de los envases, añade, "hace muy fácil el rellenado de dispensadores u otros elementos, lo cual evita comprar tan a menudo, reduce el número de envases consumidos y la huella de carbono en el transporte". En la actualidad, comercializan dos tipos de jabones líquidos para manos y cuerpo: Ubuntu Liquid Mediterráneo, un jabón suave e hidratante para todos los públicos, y Ubuntu Liquid Navidad, una edición especial con recuerdo a canela. "Próximamente se comenzará la comercialización de nuevas gamas de jabones que seguirán manteniendo la esencia de la compañía", comenta Saiz Pérez. Ubuntu se comercializa en formatos de 200 mililitros de plástico reciclable 100% (que se utiliza como primera compra para muestra y para reciclar el dispensador), en cajas de 5 y 15 litros y en bolsas DoyPack. Tanto el cartón como el plástico de las cajas de 5 litros son completamente reciclables. En el caso del envase de 15 litros, al tratarse de un plástico de doble capa, este no permite su reciclaje completo, pero sí se ahorra aproximadamente un 80% de plástico con respecto a un envase normal debido a su gran formato.