Starlite, un festival de oportunidades laborales

José, un maestro granadino interesado en protocolo y organización de eventos, confía en encontrar en la edición de este verano del festival de música Starlite un puesto de trabajo con el que volver al mercado laboral tras el impacto económico que ha dejado el coronavirus.

Espera que los diferentes cursos que ha realizado relacionados con la publicidad y el marketing le sirvan para encontrar una oportunidad como «cajero o acomodador», aunque sean ocupaciones diametralmente distintas a aquella para la que se formó.

«Con el tema de la pandemia está la cosa floja y he decidido presentarme al proceso de selección. También confío en cambiar un poco de sector laboral», señala.

Tras él, Gisele Rodríguez, una joven que vive entre Madrid y Marbella y que trabaja en diferentes salas de música de la capital como camarera y relaciones públicas, ve en Starlite una vía para «empezar a dejar el mundo de la noche y hacer algo que de verdad me guste y probar algo nuevo».

En una situación parecida se encuentra Francis Carmona, que, a punto de concluir en Málaga sus estudios de Arte Dramático, busca en el festival una alternativa con la que ganar algo de dinero hasta encontrar una oportunidad relacionada con la interpretación.

«Cuando sales de la Escuela de Arte Dramático no sabes qué pasará», señala este jienense, que apunta que aspira a diferentes puestos en Starlite «para tener más oportunidades». «Cuando he mencionado que sabía llevar bandejas, me han hecho una prueba. Se me ha dado bien», explica.

Frente a la imagen de trabajos primerizos o salarios temporales de los candidatos a los puestos de empleo, la empresa destaca las oportunidades laborales a largo plazo que ofrece un festival de conciertos musicales que se celebra en verano, pero cuya organización requiere prolongados periodos de tiempo.

El responsable del festival, Javier Bernaldo de Quirós, calcula que en torno al 15 por ciento de la plantilla fija de la empresa accedió al puesto de empleo a través del proceso de selección de Starlite.

«Tenemos un equipo de trabajo que está los doce meses del año. Y muchos en ese equipo llegaron buscando un puesto de trabajo de dos o tres meses. Es algo que digo a todos los aspirantes. Tenemos muchos proyectos nuevos y hace falta talento y gente. Y qué mejor que contar con aquellos que ya conocen el festival y nuestra forma de trabajar», apunta.

Unos 6.000 aspirantes se han postulado para ocupar algunos de los 1.000 puestos de trabajo con los que contará la edición de Starlite de este verano.