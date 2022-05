«El confinamiento ha traído un aumento de los juegos on line»

La asociación Horizonte Proyecto Hombre organiza el próximo viernes su cena aniversario. Tras dos ejercicios condicionado por la pandemia del coronavirus, el colectivo recupera de forma presencial el evento benéfico que, tras 40 años celebrándose, se ha convertido en el más longevo del municipio y en referente de la solidaridad.

¿Qué supone para Horizonte Proyecto Hombre recuperar la cena de forma presencial?

Sobre todo, una alegría. Después de dos años de no presencialidad, que hayamos visto un poco la luz es importante. Para nosotros es fundamental que toda la familia esté unida y volvernos a ver. Aún así, vamos a mantener las distancias y medidas de seguridad, pero estar ya en el mismo sitio es algo maravilloso.

¿Qué novedades encontraremos en la gala?

La más importante es la vuelta a la tan ansiada y deseada presencialidad. Además, este año, por primera vez, no se celebrará en el hotel El Fuerte -actualmente en reformas de mejora-, sino en la finca Amalur Alabardero, que cuenta con un salón abierto para garantizar las medidas contra el virus. También, este año queremos hacer protagonistas a los jóvenes, menores de 35 años, gente solidaria, que quiere ayudar, y contarán con una cena más viable económicamente para ellos.

¿Qué opinión le merece que el evento solidario se haya convertido en el más longevo de Marbella?

Es algo que hay que destacar. Ya en 1982, mujeres que a día de hoy forman parte de la Junta Directiva y de la asociación supieron leer una realidad social e identificar lo que ocurría. Además, tuvieron la sensibilidad y el inconformismo de movilizarse y empezar a crear unas bases de lo que hoy es todo esto. Son 40 años de un maravilloso trabajo para ayudar a familias, algo digno de mención.

¿En qué situación se encuentra el colectivo tras los dos años de crisis?

La pandemia, el confinamiento, la incertidumbre, el miedo no nos ha venido bien. Ha sido duro para todo el mundo, máxime para un colectivo especialmente vulnerable. El confinamiento ha hecho que aumenten los consumos de sustancias o adiciones de videojuegos o apuestas on line, por ejemplo. Esa demanda no se ha producido inmediatamente después de la vuelta a la normalidad, pero sí a medio plazo.

¿Qué proyectos o talleres desarrollan en la actualidad?

Tenemos talleres de prevención que se desarrollan en centros de educación para niños de tres años a 18. Trabajos también con las familias, dotándolas de información sobre hábitos saludables de las nuevas tecnologías o identificación y gestión emocional y, por otro lado, trabajamos la prevención comunitaria a través de dos centros de integración socioeducativa. O también, prevención en el mundo de la empresa.

El teléfono móvil, además de plantearnos cosas muy interesantes y productivas, también tiene el riesgo de que, a un golpe de click, podemos hacer una apuesta on line

¿Qué adicciones más importantes ha dejado la pandemia?

Vemos que siempre hay una estabilidad en la incidencia de sustancias como el alcohol, el cannabis o de la cocaína. Además, todo lo que tiene que ver con las apuestas, juegos o casinos on line se ha incrementado. Hay una característica y es la accesibilidad, que afecta al uso. El teléfono móvil, además de plantearnos cosas muy interesantes y productivas, también tiene el riesgo de que, a un golpe de click, podemos hacer una apuesta on line.

¿Cuál es el perfil medio del usuario de Horizonte Proyecto Hombre?

En el programa terapéutico base encontramos chicos con edades desde los 18 o 20 años hasta los 60, con consumos de sustancias como alcohol, cocaína o cannabis y, ahora, cada vez más con el juego on line. Parece que esto lo asociamos a poblaciones jóvenes, ’pero también se da en las adultas. También hay adolescentes de 12 a 18 años, que vienen de cierta desestructuración personal que se traduce en rabia, ira y en el colegio no van bien.

¿La sociedad marbellí es más solidaria tras la pandemia del coronavirus?

La sociedad, en general, es solidaria. O me gusta pensar así. La sociedad es consciente de las dificultades que hay. Durante la pandemia, todos nos hemos sensibilizado más. También es cierto que ahora hay más gente que tiene limitaciones y con menos capacidad para ayudarnos.