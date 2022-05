El PP ‘ficha’ al vicepresidente de la asociación por los espigones

El equipo de gobierno del PP en Marbella ha nombrado cargo de confianza en el Ayuntamiento a Francisco Claro, un empresario local que ocupa también la vicepresidencia de la asociación que reivindica la vuelta de los espigones al litoral de Marbella.

Se da la circunstancia de que el presidente del colectivo a favor de los diques, especialmente activo contra el Gobierno de Pedro Sánchez desde finales de 2021, es Miguel Lima, cargo de confianza del Ayuntamiento nombrado también por el PP al inicio del mandato.

La última protesta de la asociación en la que participó Claro, exintegrante de Cs, antes de ser nombrado cargo de confianza fue a inicios de mayo, en una concentración en la avenida del Mar a la que acudieron unas 400 personas, una afluencia menor a la esperada por los organizadores.

El PSOE critica lo «desvirtuado» que, según la formación socialista, queda el colectivo después de que «todos los dirigentes y representantes son cargos políticos del PP».

«La reivindicación de los espigones para las playas de Marbella y San Pedro es justa, pero no cuando está politizada y dirigida. Si no hubiera sido así, estamos convencidos de que la última concentración para reivindicar los espigones no hubiera sido un fracaso y hubiera contado con mucho más apoyo», agrega el PSOE.

El Gobierno central tramita dos proyectos para instalar espigones sumergidos frente a las playas de Marbella y San Pedro y ha autorizado al Ayuntamiento a que inicie el proyecto para estabilizar la playa de Las Venus.