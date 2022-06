Compaginaban en la década de los 70 y los 80 del siglo XX sus empleos en el sector del turismo o el Ayuntamiento con la organización de los primeros espectáculos folclóricos con contenidos de travestismos que se representaban en Marbella.

A las galas de Juan Llamas, conocido como ‘La Tanque’; y Antonio Pineda, ‘Toñi’, que contaba con un ballet formado por ‘Lolita de Córdoba’, ‘Sarita’, ‘Marisol’, ‘Embajadora’, ‘Karina’ y ‘Juana La Yegua’, reconocidos este miércoles con una placa en la portada de la Feria de Día de Marbella, acudieron María Jiménez, Carmen Sevilla, Los Cuchis o Isabel Pantoja y Paquirri días después de su celebrar su boda.

También han llevado su arte a países como Marruecos, Francia, Portugal o Alemania o lo emplearon para actos benéficos, como la gala en la discoteca La Carolina a favor de un joven que perdió la visión en un ojo y para el que recaudaron más de un millón de pesetas. Recordada aún hoy es su actuación en El Tubo, que les llevaría a aparecer en las revistas especializadas en este ámbito más prestigiosas del momento, como Hola o Diez Minutos.

Amantes de la costura, el teatro o la peluquería, ‘La Tanque’ confeccionaba vestidos caracterizados por volantes y flecos que después utilizaban en sus representaciones de bailes y coreografías. También confeccionó y arregló los trajes de grandes personalidades de la época, entre ellos los de Pantoja o Lola Flores.

«Yo pasaba por la avenida Ricardo Soriano partiendo la pana. Era muy guapo y andaba muy bien siempre. Iba con La Tanque a Canarias a por los vestuarios para nuestro ballet. Yo he sido muy de Lola Flores», recuerda ‘Toñi’, que, tras nacer en Cortes de La Frontera y pasar parte de su infancia en Estación de Gaucín junto a nueve hermanos y trabajar como arriero en el campo desde temprana edad, llegó a Marbella con 27 años para realizar un curso de cocina. También probaría suerte en el sector de la construcción y limpió cristales y hoteles.

«Hoy me saco una espinita. Ya era hora. Recibo la placa con mucha ilusión y dándole las gracias a toda Marbella», apunta ‘La Tanque’, nacida en Jerez de La Frontera y con una infancia en Barcelona junto a cuatro hermanos hasta que llegó a Marbella para trabajar en los hoteles Marbella Club o Andalucía Plaza o en el Consistorio como operario de Parques y Jardines.

«Es un reconocimiento que ha tardado, pero ha llegado», agrega ‘Juana La Yegua’. «He tenido la suerte de que nadie se metiera conmigo. He sabido andar y no tropezar. Me ha respetado todo el mundo y he respetado a todo el mundo. El que quería, venía a vernos. No le poníamos una pistola en la puerta. No le hemos hecho daño a nadie» señala.