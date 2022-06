«El turista al que se dirige Marbella sigue con ganas de ir de vacaciones»

En el nuevo mandato que inicia al frente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT), con una duración de cuatro años, contará con una Junta Directiva en la que destacan nombres como, entre otros, José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol; Fernando Al-Farkh, director del hotel Los Monteros; Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches; o el responsable de la exclusiva urbanización La Zagaleta, Jacobo Cestino.

¿Cómo definiría a los integrantes de la Junta Directiva de este mandato?

Encabezo una candidatura en la que, básicamente, se mantienen los miembros del mandato anterior y que son altamente representativos de las empresas más importantes de la ciudad de Marbella. En estos tiempos de tribulación, dificultades e incertidumbres que atravesamos no parecía lo más apropiado que volvernos a presentar y mantener el tipo. Con esta Junta Directiva pretendemos dar continuidad a la asociación en estos tiempos de dificultad.

¿Cómo será el CIT en los próximos cuatro años?

En los próximos cuatro años, CIT Marbella va a continuar siendo quien es, una asociación de amplio espectro multisectorial que, como siempre, tratará de cuidar de los intereses del sector empresarial, que no son otros que los intereses de la sociedad. La mejor política social es crear empleo.

¿En qué situación están las pymes tras los dos años de crisis económica del coronavirus?

La pandemia ha hecho sufrir a muchas empresas. Pero también vemos con esperanza las expectativas que esperamos para este año. En el sector turístico tenemos unas previsiones muy esperanzadoras y eso ayudará a que el sector, del que dependemos el 90 por ciento de las empresas de la ciudad, se desarrolle.

Desde el punto de vista turístico ¿en qué situación está Marbella?

En una situación ascendente porque es un destino deseado, especialmente por un tipo de cliente de alto nivel adquisitivo que ha sufrido menos la crisis y que sufre menos la crisis en la que aún nos encontramos por la guerra y la crisis energética. Además, son clientes que mantienen intactas o incrementadas sus ansias de pasar unas vacaciones en una ciudad como Marbella.

A los viajeros y residentes rusos ¿les está pasando factura las sanciones de la UE?

Les están afectado. Pero querría romper una lanza en favor de nuestros residentes y visitantes rusos. Una cosa es el gobierno ruso y otra, sus ciudadanos. Hay personas que están perseguidas y por eso vienen a nuestro país y no se les puede prohibir que abran cuentas bancarias o que compren propiedades. Tenemos que saber medir la adopción de las sanciones y aplicarlas a quienes las merecen.

¿Cuáles son los dos principales aspectos para mejorar la competitividad de Marbella?

El estado de nuestras playas que, por los fuertes temporales del invierno y primavera, están lamentables. Necesitamos soluciones cuanto antes, pero no las transitorias como las de traer arena, sino los espigones sumergidos. También estamos preocupados por la movilidad, ya que tenemos un serio problema de tráfico y no disponemos de tren. Nuestros visitantes vienen a relajarse y no es la mejor forma meterse en un atasco cada vez que quieres ir a la playa, a comer o a jugar al golf. Y por supuesto, siempre preocupados por la limpieza y la seguridad.