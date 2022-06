Alumnos del Instituto Dunas de las Las Chapas de Marbella, que estudian desde hace años en aulas prefabricadas ubicadas en Xarblanca, reclaman a la Junta de Andalucía a través de un mural un centro en el que poder seguir sus estudios y mejoras en las dependencias en las que siguen su formación.

Profesores e integrantes del Ampa del centro mostraron ayer la tela elaborada por los alumnos con mensajes como ‘Necesitamos un instituto’, ‘Necesitamos espacio’ o ‘Educación Pública de calidad’ y el dibujo de un edificio que representa el futuro centro.

«Son los alumnos los que exponen sus deseos y anhelos con respecto a la construcción del instituto. Es una reivindicación que llevamos años y años con concentraciones, manifestaciones, notas de prensa. Ahora nos parece que esta reivindicación que viene de los alumnos fuese conocida», señaló la secretaria del Ampa de Los Molineros, Silvia García. «Los alumnos manifiestan su cansancio ante una falta de instalaciones básicas exigidas por la propia normativa, pero que este centro no las tiene», agregó.

El Ampa duda de que el instituto que empezó a construir la Junta en febrero -en una parcela ubicada a unos cinco kilómetros de distancia ante la falta de suelos en Xarblanca- entre en funcionamiento en septiembre de 2023, como señala el Gobierno regional.

«Un retraso no nos lo podemos permitir. Aquí ya no caben más alumnos. Estaremos vigilantes con la conclusión del instituto, pero no sabemos si el ritmo de la construcción dará para que, en septiembre de 2023, esté», señaló la secretaria del colectivo.

La Junta asegura que, de cara al próximo curso, instalará dos módulos prefabricados de dos aulas cada uno para habilitar más espacios para los alumnos en una parcela próxima. Según el Ampa, los trámites de la anexión de la parcela aún no han comenzado.

Falta de planificación

La secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, aseguró que la situación en la que se encuentra el centro, en el que estudian cerca de 270 alumnos, se debe a «la falta de planificación» del gobierno autonómico.

«Las familias están ya cansadas de falsas promesas. Llevan desde 2019 con protestas todos los cursos y consideran que estas caracolas, como se conoce a las aulas prefabricadas, siguen sin ser un buen espacio para los estudiantes, por mucho que se reparasen las deficiencias que presentaban en sus inicios», la representante sindical.

Según Gamero, en las aulas prefabricadas, «no hay los espacios necesarios para poder impartir una educación de calidad, como biblioteca, talleres, sala de recursos audiovisuales o pistas deportivas».