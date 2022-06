El sindicato CCOO Málaga ha criticado que sigan existiendo aulas prefabricadas en los colegios de la provincia, como es el caso del IES Las Dunas de Las Chapas, en Marbella, donse este martes se ha concentrado el sindicato junto con las familias del alumnado de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria (SESO), en protesta por el retraso en la construcción del nuevo instituto.

A menos de dos semanas para que acabe el curso 2021-22, este ciclo educativo "va a terminar otro curso más en aulas prefabricadas", ha alertado la secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, que considera esta situación "un ejemplo más de la falta de planificación de nuestra Administración educativa", a las que ha achacado que no ha proyectado espacio suficiente para los alumnos que acaban la Primaria y hay institutos "sin las debidas instalaciones".

La líder sindical ha dicho que las familias "están ya cansadas de falsas promesas, llevan desde 2019 con protestas todos los cursos, y consideran que estas caracolas, como se conoce a las aulas prefabricadas, siguen sin ser un buen espacio para los estudiantes, por mucho que se reparasen las deficiencias que presentaban en sus inicios".

Además, CCOO también ha puesto el foco en que "no hay los espacios necesarios para poder impartir una educación de calidad", como biblioteca, talleres, sala de recursos audiovisuales, laboratorios, pistas deportivas, etcétera, ni espacios de trabajo para el profesorado y el personal educativo, ha criticado Gamero.

El sindicato ha recordado en un comunicado que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2020 "no contenían ninguna partida para las obras de un nuevo centro que albergase a estos escolares". En octubre de 2021 se concedió la licencia de obra y el pasado mes de febrero se colocó la primera piedra, han detallado.

Sin embargo, "y lejos de eliminar estos barracones, la Administración educativa se ha comprometido, a petición de las familias, a ampliar su número con objeto de evitar que los alumnos de la zona que vayan llegando a Secundaria sean repartidos en otros centros mientras se construye el nuevo instituto", que está previsto que esté listo para el comienzo del curso 2023-24.

Ante esto, desde CCOO Málaga aseguran que "las familias están reticentes y no quieren aparcar las movilizaciones de protestas. Y es que estas familias, están ya cansadas de tantas carencias, y no olvidan que tuvieron que movilizarse en el primer trimestre del presente curso para solicitar a la Administración un conserje después de estar seis meses sin este personal tan necesario en los centros educativos".

Además de esta "innacción" por parte de la Administración, el sindicato ha criticado que "siguen existiendo numerosos centros educativos malagueños sin la adecuada climatización, una situación que sufrirá tanto el alumnado como el personal que trabaja en estos centros, especialmente en los periodos de frío y calor, que son, debido al cambio climático, cada vez más extremos y prolongados".