Polémica por la promoción de San Pedro durante la etapa de La Vuelta

La promoción turística y mediática que recibió San Pedro Alcántara el jueves, durante la etapa de La Vuelta Ciclista a España que recorrió la provincia de Málaga, provocó ayer las críticas de Impulsa Ciudad contra el Ayuntamiento de Marbella.

En opinión del colectivo social, San Pedro careció de la relevancia y difusión que merece un núcleo de población en el que residen cerca de 35.000 vecinos y de gran peso para la economía del municipio debido a que el tramo que los ciclistas recorrieron por aquella parte del término municipal discurrió por el interior del soterramiento de la autovía A-7.

«Ha sido una Vuelta subterránea por San Pedro», lamentó Impulsa Ciudad.

Los ciclistas que tomaron la salida en la localidad granadina de Salobreña y llegaron a Estepona recorrieron parte de las principales vías de comunicación de Marbella, como las calles Serenata; las avenidas Severo Ochoa, Ramón y Cajal y Ricardo Soriano; la plaza Monseñor Rodrigo Bocanegra; o la Milla de Oro.

Además, los corredores atravesaron los centros urbanos de los municipios colindantes a Marbella, como Coín, que cuenta con 23.000 habitantes; Monda, donde viven 2.700 vecinos; Ojén (4.000 habitantes); o Estepona (72.000 habitantes).

«No comprendemos cómo el Ayuntamiento de Marbella ha obviado un núcleo poblacional tan importante para el término municipal como es San Pedro Alcántara. Y ya no sólo porque no saliera en televisión (TVE retransmite la prueba ciclista), que no salió; sino que se perdiera la oportunidad de realizar una promoción internacional de San Pedro», señaló Impulsa Ciudad, que lamentó que el equipo de Gobierno no pidiera a la organización de La Vuelta que el recorrido transcurriera por una zona más visible de San Pedro.

«Los propios sampedreños no pudieron ver pasar de cerca a los ciclistas. Ha sido un olvido imperdonable por parte del Ayuntamiento», agregó el colectivo, que recordó que el equipo de Gobierno cuenta con dos concejales con competencias en deportes, Manuel Cardeña y Javier Mérida, y ambos son de San Pedro Alcántara.

Cardeña destacó días antes de la llegada de los corredores a Marbella que el paso de la duodécima etapa de La Vuelta es un «nuevo evento deportivo de proyección internacional que se suma a un calendario que ha incluido en los últimos meses hitos como la Copa Davis, el Ironman o el World Padel Tour».

«El municipio ha colaborado con La Vuelta en muchas ediciones siendo salida, llegada o meta volante. Es una carrera que concita la atención de millones de espectadores y brinda la oportunidad de reforzar la promoción», agregó el concejal.