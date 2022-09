Marbella ha registrado buenas cifras este verano en la mayoría de los indicadores turísticos, aunque no ha logrado superar, en lo que a ocupación hotelera se refiere, los datos del verano de 2019, el previo a la pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce, durante una entrevista esta semana en Onda Cero Marbella, en la que ha señalado que «la ciudad ha registrado alrededor de un 83 por ciento de ocupación hotelera este verano, cuatro puntos menos que en el mismo período de 2019 cuando se llegó al 87 por ciento».

Según De Arce, «aunque es algo menor, el dato no es malo, sobre todo teniendo en cuenta que el turista que ha llegado este verano a Marbella ha gastado más, se ha quedado más tiempo y ha elegido para alojarse instalaciones de gran lujo. Lo que estamos deseando precisamente es que este tipo de clientes se consolide y se mantenga en el tiempo, que no solo venga a Marbella durante los meses de verano».

Los hoteles de cinco estrellas han registrado una menor ocupación según la responsable municipal de Turismo, «pero con unos precios medios increíbles. De hecho, los hoteles de esta categoría están encantados de tener menos presión y poder dar un mejor servicio a los clientes que se hospedan y que están dispuestos a pasar estancias largas en sus instalaciones».

De cualquier manera, ha dicho De Arce, «los hoteles de una a cuatro estrellas sí han llegado e incluso sobrepasado el 90 por ciento de ocupación de sus plazas. La realidad es que hay muchas Marbella, hay Marbella para todos los públicos y eso es algo muy beneficioso para la ciudad, que, aunque ha estado a tope este verano, ha tenido menos problemas de saturación sobre todo en lo relativo al tráfico y a la seguridad”». Lo importante, ha destacado la secretaria general de Turismo es que «Marbella está cogiendo una senda fantástica consolidando a un turista con cada vez mayor poder adquisitivo y eso es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo desde el área de Turismo».

«Me enorgullece mucho ver que Marbella se ha convertido, con el paso de los años, en un destino turístico de primer nivel conocido en todo el mundo»

Además, ha apuntado De Arce, «hay que mantener la calidad de los servicios que se ofrecen al turista, y para ello se funciona mejor si los establecimientos, sobre todo los de gran lujo, no están al cien por cien, porque se reducen costes y las plantillas se desgastan menos».

«De lo que estoy además realmente contenta es de que Marbella se haya consolidado con el paso de los años como un destino turístico de primer nivel y de que seamos cada vez más conocidos en todos los países a los que acudimos para realizar estrategias de promoción turística. Me siento muy orgullosa cada vez que acudo a una feria internacional de turismo y me encuentro con personas que me dicen que de España solo conocen Madrid, Barcelona y Marbella. Ese es señal de que algo estaremos haciendo bien, y me produce una gran satisfacción ver como nuestro destino está alcanzando un gran posicionamiento a nivel mundial», ha destacado De Arce.

Precisamente, en cuanto a la promoción turística, ha señalado De Arce, «a Marbella le espera un intenso otoño». La primera cita será en París donde, según ha explicado la directora general, «Marbella participará en una nueva edición de la Feria internacional de Turismo y Viajes IFTM Top Resa», que se celebrará entre los días 20 y 23 de septiembre.

«Esta incursión en el mercado francés, una cita a la que llevamos años asistiendo, nos ofrece muchas posibilidades de negocio dado el auge del turismo francés en los últimos años en nuestro destino», ha resaltado De Arce. Ya en octubre Marbella volverá a participar en una nueva edición de la IGTM (International Golf Travel Market), que este año se celebra en Roma al tratarse de un evento itinerante (cada año se celebra en lugares donde el golf es uno de sus principales reclamos turísticos) que tendrá lugar entre los días 17 y 20 del próximo mes. El siguiente encuentro será en noviembre, mes en el que la ciudad volverá a estar presente en la World Travel Market (WTM) de Londres. Después, finalizando el mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición de la IBTM, que se celebra cada año en Barcelona y, para acabar el 2022, Marbella estará presente en una nueva edición de la ILTM, la Feria internacional de viajes de lujo, que se celebra anualmente en la ciudad francesa de Cannes.