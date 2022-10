La Asamblea Local de Izquierda Unida de Marbella y San Pedro denuncia que la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), “haya utilizado unas jornadas de la Asociación de Parques y Jardines Públicos (APJP) celebradas ayer en el Palacio de Congresos para blanquear su desastrosa gestión ambiental en Marbella, con brutales talas en el arbolado urbano durante la última década”.

La coordinadora local de IU, Victoria Morales, alerta de la “nefasta dirección de la masa verde de nuestra ciudad y de las declaraciones del concejal de Parques y Jardines, Diego López, relativas a que la elección de Marbella para celebrar esta actividad es un respaldo de su gestión, ya que no son reales, esas palabras no son más que un nuevo ejemplo del marketing de ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing’ de Ángeles Muñoz y el PP de Marbella”.

Morales apunta que “la inscripción no se hizo pública por parte del Ayuntamiento hasta el pasado jueves 29 de septiembre y se cerró un día después. No entendemos que se haya anunciado tan tarde, porque según lo informado en declaraciones del propio director de Parques y Jardines, se lleva preparando desde hace mucho tiempo. Con esta forma de proceder poco transparente el equipo de gobierno del PP pretende ocultar la convocatoria para que la gente interesada que no esté de acuerdo con la gestión de Parques y Jardines no podamos asistir”.

“Esta nefasta gestión para torpedear la inscripción a las jornadas ha hecho muy difícil la participación ciudadana para poder aportar ideas sobre el modelo de ciudad verde y protectora del arbolado que necesitamos. A pesar de que la asociación, que llevaba más de un mes preparando dicho encuentro, facilitó el acceso el día de las jornadas”, recalca Morales.

Desde IU reconocen que “las jornadas han sido muy instructivas, con un gran nivel de los ponentes, pero ha molestado a algunos asistentes, que así lo han dejado patente, que el Ayuntamiento no cuente la realidad del municipio y trate de justificar todas las talas irreparables ejecutadas en los últimos años en la ciudad desde la de 2012 en avenida Antonio Belón hasta la última, en la avenida Trapiche, que aún se está perpetrando y que continuará en las próximas semanas”, critica Morales.