La clínica HC trabaja en la creación de una unidad de ensayos clínicos que sirvan para conocer la utilidad, seguridad y acción de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer de mama.

La incorporación a HC Cancer Center de la doctora Begoña Jiménez Rodríguez, reputada oncóloga médica de Andalucía y formada en la Universidad de Málaga, potencia la unidad que reúne a un equipo médico cualificado, con el objetivo de ofrecer los tratamientos más eficaces y personalizados.

Oncóloga médica especialista en cáncer de mama y tumores ginecológicos, la doctora Jiménez Rodríguez ha dedicado su carrera al estudio e investigación de esta enfermedad, participando como investigadora en numerosos proyectos sobre la detección y tratamiento del tumor.

Destaca su estancia en calidad de investigadora en The Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research del Reino Unido, en concreto en la Unidad de ensayos clínicos de Fase I.

«Su experiencia nos permitirá investigar con nuevos fármacos dirigidos a oncología de precisión y trazar nuevas estrategias terapéuticas en cáncer de mama que mejoren la calidad de vida de nuestras pacientes y las tasas de curación», señala el centro clínico.

La doctora Jiménez Rodríguez será la responsable de dirigir y encaminar esta nueva unidad de ensayos clínicos y de cáncer de mama que proyecta HC Cancer Center.

«Profesionales médicos especializados y coordinados que lideran un proyecto de investigación basado en pruebas genómicas, con el propósito de convertir HC Cancer Center en el primer centro privado de la provincia de Málaga con laboratorio de secuenciación de pruebas genómicas del cáncer», agrega la clínica.

Además, la Unidad de Mama de HC Marbella diseña un programa integral de detección precoz, diagnóstico y tratamiento local y sistémico del cáncer basado en la medicina personalizada.

Gracias a un diagnóstico preciso es posible ofrecer un tratamiento eficaz e individualizado para cada paciente de cáncer de mama que dependerá en gran medida de la biología y comportamiento de cada tumor.

El Centro de Diagnóstico por Imagen de HC Marbella dispone de un equipo de tomosíntesis mamaria que detecta un 43 por ciento más de los casos de cáncer de mama invasivos o dos ecógrafos de última generación.