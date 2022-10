El músico alemán Bastian Uhlig, especializado en teclados originales del siglo XVI al XIX, interpreta mañana, a partir de las 17:30 horas, con el emblemático Órgano del Sol Mayor, ubicado en la iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación, un concierto de música barroca.

El programa consistirá en ‘Tocata in c minor’ de Johann Pachelbel; ‘Once upon a time,’ de Béla Bartók; y ‘Preludio con Registro de Lienos’, de José Lidon, entre otros.

Cada actuación irá precedida de una charla práctica y didáctica en la que Uhlig explicará a los asistentes la configuración del repertorio y presentará la historia de cada uno de los instrumentos.

El concierto se incluye en el ciclo ‘Encuentros con el Patrimonio Artístico’, que promueve la Diputación de Málaga a través de La Térmica para recuperar la memoria de instrumentos poco comunes, entre los que también está el clave, a través de conciertos en espacios emblemáticos de la provincia, que cuenta con un rico patrimonio como el órgano barroco de 1803 en Antequera; o el neobarroco de 1975 en Marbella.

La conciertos se ofrecerán también en Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria o Benalmádena.