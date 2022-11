Las investigaciones judiciales que han procesado a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico, no tendrán, de momento, consecuencias políticas. El PP ha blindado a su alcaldesa y asegura que volverá a ser candidata en las municipales. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, fue firme en una entrevista en Onda Cero, donde dejó claro que la alcaldesa cuenta con el respaldo del PP. “Todo el patrimonio que tiene ella tiene un origen perfectamente legal, seguro que sí”, zanjó el número tres del PP, tras el procesamiento por blanqueo de capitales del marido de la alcaldesa.

Horas más tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también se mostró convencido de que el patrimonio de Ángeles Muñoz tiene una procedencia legal. "Desconozco los orígenes pero seguro que son todos absolutamente lícitos y legales puesto que no hay investigación judicial ni de Hacienda", aseguró Moreno, que restó importancia al hecho de que Muñoz haya ampliado su patrimonio y modificado su declaración de bienes en el Senado una vez que su marido está procesado en la Audiencia Nacional. "Se producen alteraciones siempre en las declaraciones de bienes a lo largo de los cuatro años de legislatura", concluyó. "El PP no tiene ningún alcalde imputado o investigado, lo que no podemos hacer es inculpar a personas que tienen un familiar que está siendo investigado. El PP actúa cuando hay una acción judicial y la Audiencia Nacional ha dicho que el Ayuntamiento no está implicado", señaló el también presidente del PP andaluz descartando medidas contra la alcaldesa. El partido ratificará a sus candidatos a ciudades medias en Andalucía "posiblemente en enero".

Alteración de bienes

El hijastro de la alcaldesa marbellí, Joakim Broberg, está procesado por pertenecer a una “organización criminal” en una trama de narcotráfico sueca de venta de hachís y marihuana al Norte de Europa, en la que también está imputado el marido de la regidora, Lars Broberg. Ángeles Muñoz, como defiende el PP, no está imputada pero la trama cerca sus bienes y los negocios de su familia. La alcaldesa, que también es senadora, actualizó su declaración de bienes ante el Senado días atrás, para declarar que posee la totalidad de tres sociedades al cien por cien. Hasta ahora declaraba tener el 50%, y de una vivienda en Suecia adquirida en 2005 y que ahora es de su total propiedad. Su actualización se produjo después de que ‘El Diario.es’ advirtiera de que sus bienes no estaban actualizados y en plena investigación a su marido.

Los familiares de la alcaldesa fueron detenidos hace un año, en abril de 2021, y ahora han sido procesados por la Audiencia, aunque su marido, por su avanzada edad y delicado estado de salud, no ha comparecido ante el juez y su causa está paralizada. El hijastro de Muñoz está acusado de pertenencia a organización criminal, como presunto cabecilla de una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según el auto de procesamiento, firmado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El marido de la alcaldesa marbellí, tambien arrestado en febrero de 2021, se le considera responsable de los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, ya que según el documento judicial ayudaba a su hijo a lavar el dinero procedente de la venta de droga.

"Nada que ver"

El coordinador general del PP, que fue hasta hace unas semanas presidente del PP de Málaga y es afiliado en esta provincia, no dudó en cerrar filas con la alcaldesa. Ante la pregunta de si repetirá como candidata, aseguró que “en principio nada hace pensar que no sea así". “Se está intentando hacer leña de una alcaldesa que es valorada y querida por su ciudad”, defendió Bendodo, que blandió que un escrito de la Audiencia Nacional, a petición del PSOE, “habló claro y dijo que ni el ayuntamiento ni alcaldesa tenía nada que ver con esta cuestión”.

El PP ha preguntado a la alcaldesa por este asunto y ella defiende su inocencia. “La conozco, es de mi provincia, hablamos a menudo”, sostuvo Bendodo, que antes de aterrizar en Génova con Alberto Núñez Feijóo fue consejero de Presidencia en el Gobierno de Juan Manuel Moreno y previamente ocupó la presidencia de la Diputación de Málaga. “Me dice que todo está muy claro y los jueces hablarán”, defendió el líder del PP de sus conversaciones con Muñoz. Ante la pregunta de si en algún momento se ha beneficiado económicamente de los negocios presuntamente delicitivos de su marido, Bendodo también fue claro: “En ningún momento”. “Todo el patrimonio que tiene ella tiene un origen perfectamente legal, seguro que sí”, zanjó el número tres del PP.

Importante patrimonio

Muñoz informó al Senado de que había adquirido la totalidad de las sociedades Parcela Hacienda Property SL, Atraque Hacienda Property SL y Nave Industrial Hacienda Property SL, de las que antes comunicó la titularidad del 50%. Ocurre lo mismo con una vivienda de la que poseía el 50% de la propiedad desde 2005 y de la que ahora tiene el 100%. Muñoz posee una cuarta sociedad más al 49%, Vivienda Crasel Panoramica SL. La declaración de bienes y rentas de la senadora incluye otros datos como sus 84.621 euros de salario y otros 3.250 euros de ingresos mensuales por el alquiler de una vivienda en Madrid, un local en Marbella y un inmueble vacacional en Benahavís.

La regidora dispone de una vivienda en Madrid desde 1998, otras dos en Málaga (2007 y 2013), una nave industrial al 50% y la vivienda en Suecia. Las propiedades suman un valor catastral superior a los 800.000 euros.

El PP intentó en el Parlamento andaluz evitar preguntas sobre la alcaldesa en la sesión de control al Gobierno, con un polémico veto por parte de la Mesa de la Cámara. Este jueves sí que habrá varias preguntas sobre Marbella en la sesión plenaria, tras volver la oposición a registrar diversas preguntas sobre este asunto. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández- Pacheco, defendió este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la inocencia de la alcaldesa de Marbella y se mostró convencido de que este turbio asunto del narcotráfico que procesa a su familia no pasará factura al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que también es de origen malagueño y afiliado al PP en esta provincia.