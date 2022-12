La repentina aparición de lluvias de especial intensidad y episodios de tiempo adverso en Marbella genera dudas en las previsiones del sector del comercio a las puertas de la época navideña, uno de los periodos de mayor afluencia del turismo; y tras un verano positivo para buena parte de las pymes.

Asociaciones empresariales consultadas por La Opinión de Málaga temen que las precipitaciones retraigan a posibles clientes en el primer periodo navideño sin restricciones tras la pandemia del coronavirus, pero confían en lograr estas navidades cifras de ventas similares a las que registraron en 2021.

«Las lluvias han retrasado el comienzo de las compras de Navidad, pero confiamos en movernos en cifras más o menos parecidas a las del año pasado. Esperamos unas navidades normales, con la esperanza de mejorar un poco con las compras de último momento en torno a los días más señalados. Pero, en general, más o menos igual que siempre», explica el presidente de la asociación Plataforma de Comerciantes y Hosteleros de Marbella, Nahuel Klappenbach.

La presidenta de la asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella, Carola Herrero, señala que «dependemos del tiempo».

«Cuando llueve, aquí no viene nadie. Si no lloviera, las previsiones son muy buenas porque el verano ha sido muy bueno. Vino mucha gente y, de no llover, creemos que seguiremos en la misma tendencia. El turismo está desbocado, la gente quiere salir de casa y viajar. En el puente de La Constitución se esperaba mucha más gente», agrega.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, Juan José González, afronta la época navideña «con optimismo» vistas las previsiones de ocupación hotelera o de viajeros en el aeropuerto y la estación de trenes. «Esperamos que el gasto (que hagan los visitantes) sea alto», apunta.

Señala que «no cuento» con las condiciones meteorológicas ya que vaticinarlas «no es fácil», pero admite que una climatología adversa afectaría a las decisiones de última hora. «Unas previsiones que no son buenas no ayudan porque la gente se mueve menos, como ha pasado en el puente de La Constitución. Pero no quiero ser pesimista», añade.

Para el delegado de Comercio del Ayuntamiento, Félix Romero, «esta época navideña debe ser mejor que la del año pasado». «Las navidades son siempre unas precursoras de los periodos más fuertes del año, que son Semana Santa y verano. Pero hay que apostar por la Navidad para desestacionalziar la economía local», agrega.