«Marbella come en la mesa de la Costa Azul o la costa de Amalfi»

El 2023 será propicio para el empresario de Marbella. El año próximo, él recibirá la Medalla de la Ciudad por su dilatada trayectoria en el ámbito del turismo; y su hotel, San Cristóbal, sumará la cuarta estrella cuando concluyan unas reformas de mejora.

¿Qué supone para usted que Marbella le reconozca con la Medalla de la Ciudad?

Para mi es una inmensa satisfacción que el Ayuntamiento de Marbella, en el pleno extraordinario del 12 de diciembre y por unanimidad de los concejales de la Corporación, haya votado a favor de concederme la Medalla de la Ciudad de Marbella. Será un orgullo como marbellero recibir tan apreciado premio.

¿Cómo ha evolucionado la Marbella que vio nacer al hotel San Cristóbal, en los inicios de los 60, hasta la actualidad?

La Marbella que yo vi nacer era una ciudad agrícola y pescadora. Ricardo Soriano y el príncipe Alfonso Hohenlohe se dieron cuenta de que Marbella, por su clima fundamentalmente, podía ser un potencial turístico. Después empezaron a venir inversores de todas partes que se sumaron a los emprendedores locales que invirtieron en el sector turístico. Se abrieron hoteles como el Marbella Club, El Fuerte, San Cristóbal, se inauguró Puerto Banús... y todavía siguen viniendo inversores nacionales o extranjeros a abrir hoteles, negocios inmobiliarios, restaurantes, discotecas. Marbella sigue creciendo y, por tanto, prosperando.

¿Recuerda alguna anécdota en el hotel?

Un 29 de diciembre del 1986, la camarera que hacía una habitación encontró una pistola. Inmediatamente me avisa y llamo a la Policía Nacional. Los agentes encontraron en una maleta más de cien llaves de una importante urbanización de Las Chapas. Se supone que, por la proximidad del final de aquel año, era propicio entrar en las viviendas. La policía detuvo al cliente y se abortó la operación.

¿Qué valoración hace de Marbella como destino?

Marbella es líder mundial por su decidida apuesta por el turismo de calidad. Como se dice ahora, comemos en la misma mesa que destinos como la Costa Azul francesa o la amalfitana italiana. Ofrecemos un clima único los 365 días del año, buenas playas, gran oferta gastronómica mediterránea e internacional, oferta única para los amantes del deporte, como el tenis, el pádel o el golf, sendas naturales, ocio y diversión. Además, tenemos buenas conexiones aéreas con los principales mercados que nos visitan, como el británico o el alemán.

¿En qué aspectos debería mejorar?

Tenemos que trabajar en la mejora del medio ambiente. La mejora en el campo de sostenibilidad que hagamos ahora repercutirá en beneficio futuro para todos. Se necesita ya el famoso tren del litoral que una toda la Costa del Sol y, dado el crecimiento de los residentes en la ciudad, mejorar en carreteras para evitar los núcleos de atasco. Además, tenemos que ampliar zonas de aparcamientos en todo el municipio.

¿Qué opina del estado del Casco Antiguo?

El Casco Antiguo ha ido mejorando con los años y yo diría que, después del clima, es la segunda fortaleza de Marbella. Insisto, debemos trabajar en la sostenibilidad y, en este caso, que haya una simbiosis perfecta entre los residentes y los turistas, ya que nuestra gente es amable y cordial para el visitante. Toda actuación en el casco antiguo como en otros puntos de la ciudad debe de tener una perspectiva a medio o largo plazo.

¿Cómo ha evolucionado el turismo que visita Marbella?

Marbella es un oasis en la Costa del Sol, ya que rara vez podemos ver nuestro destino masificado. Pero agosto es agosto, aquí y en todos los destinos vacacionales y bienvenidos sean los turistas. Nuestra hospitalidad marca la diferencia. Pensemos en positivo y en hacer sostenible la convivencia entre los turistas y residentes en Marbella. Eso se consigue con planificación orientada al crecimiento de la oferta turística de calidad de toda índole.

Lector de ‘El Quijote’, ¿con qué personaje de la obra de Cervantes se identifica más?

De Cervantes, leí de joven ‘Rinconete y Cortadillo’, ‘La Galatea’ o ‘Los trabajos de Persiles y Segismunda’. No te puedo decir con qué personaje de la obra de Cervantes me identifico más porque ‘El Quijote’ lo empecé, pero no lo terminé. Cuando lo lea, te lo diré.