El PSOE reclamó ayer al Gobierno local «transparencia y máxima claridad» en el proyecto para construir el futuro Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que sustituirá al actual campo de fútbol, cerrado desde la primavera de 2021 ante el riesgo de derrumbe tras años de actuaciones de mantenimiento ineficaces.

La formación socialista pidió explicar «muy bien qué se va a hacer y de qué manera» y que todas las actuaciones, especialmente las urbanísticas, «se ajusten a la legalidad» en un momento en el que el Ayuntamiento se encuentra redactando el plan de ordenación urbanística del municipio.

«Decimos ‘sí’ al nuevo estadio, pero no de cualquier manera», apuntó el concejal José Bernal, que recordó que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, presentó un primer proyecto en el verano de 2020 que fracasó.

«Pedimos a la alcaldesa que no vuelva a engañar a los vecinos y, en especial, a los aficionados al fútbol con proyectos que presenta a cuatro meses de las elecciones y que luego no se hacen, como el auditorio de El Pinillo o el parque acuático. Apoyamos que Muñoz haga las instalaciones deportivas que no ha hecho en 14 años como alcaldesa, pero no a cualquier precio», agregó.

El Marbella FC anunció el viernes que asumirá a través de su fundación los cerca de 18 millones de euros que costarán las actuaciones.

El PSOE aboga porque sean el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía las que aporten los fondos para garantizar que el estadio, que tendrá capacidad para 8.000 espectadores, sea público.