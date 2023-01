Arte en el Casco Antiguo de Marbella para reclamar un profesor de pintura

Alumnos del turno de mañana de un curso de dibujo y pintura que imparte el Ayuntamiento de Marbella se concentraron ayer frente a la Delegación de Cultura para exigir que se cubra la baja de la profesora que, hasta su jubilación, impartía el taller.

Los estudiantes pidieron el regreso a las aulas dibujando y pintando en sus cuadernos de trabajo algunos de los monumentos del centro histórico de Marbella.

La docente advirtió hace cinco meses al Ayuntamiento que se retiraría a finales de 2022. Desde entonces, los más de 70 alumnos del taller no asisten a clase al no haber previsto el Ayuntamiento el reemplazo de la baja.

«A día de hoy (por ayer) estamos sin comunicación por parte de la Delegación de Cultura. No sabemos qué pasará. Me parece una falta de respeto», señaló Rafael García, uno de los estudiantes.

«Es una tremenda incapacidad de gestión que en el periodo de seis meses no se haya podido nombrar a un profesor. Cultura no tiene el más mínimo interés en potenciar la capacidad creativa a través del curso. Me temo que, como en otras áreas de Arte y Cultura, dejan que los profesores se jubilen para dejar morir los cursos por falta de interés y gestión», agregó.

Los alumnos también recogieron firmas para solicitar al Ayuntamiento la devolución del importe de las clases que no reciben.

Cultura asegura que está finalizando la tramitación para contratar a un docente que cubra la baja por jubilación de la anterior profesora y que la previsión es que los alumnos puedan reanudar las clases la próxima semana.