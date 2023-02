La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, señaló ayer que, en su opinión, la Subdelegación del Gobierno en Málaga utiliza una sentencia del Tribunal Supremo de hace 25 años «como excusa» para tratar de llevar a cabo las actuaciones con las que, según ella, se «va a demoler» el paseo marítimo del municipio y «confrontar» con el Ayuntamiento.

Muñoz señaló que Subdelegación del Gobierno «intenta hacer una confrontación» con el consistorio, ya que «cuando se habla y se miente en que hay que llegar a un diálogo con las administraciones, el Ayuntamiento de Marbella ya presentó alegaciones cuando en 2020, se presentó el proyecto del Ministerio» para remodelar el paseo marítimo.

«Presentamos alegaciones para decir que no, que el Ayuntamiento de Marbella no estaba de acuerdo con la demolición por muchos motivos. Primero, porque está consolidado, porque no mejora la estabilización de las playas y que éstas se mejoran con la construcción de los espigones», apuntó.

Muñoz agregó que «se debe entender, como se ha hecho en otros sitios, la legalización del paseo marítimo, como se ha hecho en otras ocasiones, y que el ayuntamiento reclama para ello».

El subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, pidió el miércoles a Muñoz, «implicarse» en devolver la legalidad al paseo marítimo del municipio, tras 25 años en los que «no ha movido un dedo» en este sentido.

El paseo marítimo, construido por el GIL, se hizo ocupando terrenos ilegales y una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 dictó que es ilegal.