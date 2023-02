Alameda de árboles y fuentes

El origen del Paseo de la Alameda de Marbella casi se pierde en la noche de los tiempos. No sería demasiado atrevido pensar en el punto de partida situado en la ciudad musulmana, pero no deja de ser mera especulación. Es en la época de Carlos III, cuando se hace obligatorio el cumplimiento de la normativa promulgada para cuidar los árboles existentes en las ciudades y plantar donde no los hubiese, cuando encontramos las menciones de la Alameda por Antonio Ponz, asegurando que Marbella «cuenta con buenos paseos y fuentes de aguas abundantes».

El viajero británico Francis Carter constata que «hacia el lado del mar hay una hermosísima Alameda de árboles con fuente de buen agua». Puede realizarse un seguimiento de los cambios o transformaciones experimentados en la Alameda a lo largo de los siglos XIX y XX. En ocasiones estuvo a punto de desaparecer y convertirse en terreno de cultivo, pero nunca fue consentido ni por el ayuntamiento ni por el pueblo. Se comprueba cómo representó la fuente de trabajo para unos doscientos obreros en época de escasez de empleos. De igual forma figura la pérdida de superficie del paseo cuando vendió el consistorio unos cuantos miles de metros cuadrados a la compañía minera The Marbella Iron Ore, entidad que, en cierto modo, chantajeó porque insinuó que, si la ciudad no accedía a la venta, doscientos trabajadores perderían el puesto de trabajo. Allí instalaron almacenes de mineral, oficinas y el punto de llegada del ferrocarril minero San Juan Bautista. Generalmente todas las corporaciones intentaron realizar alguna reforma en la Alameda. En este sentido el historiador Fernando Alcalá Marín escribió que «en todo caso, las reformas efectuadas (afortunadas unas, desdichadas las menos) han coincidido en un punto: el respeto a los árboles, fundamento, clave y esencia de la Alameda de Marbella». En los años veinte del pasado siglo se cedieron quinientos metros al oeste del paseo a la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, fundado por Enrique del Castillo Pez. Fue también en aquella década, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera cuando la Alameda fue denominada con el nombre de Marqués de Linares, que era el gobernador de Málaga. No permaneció. En la zona de Levante se construyó una fuente (conocida popularmente como ‘La Pila’) donde hubo peces de colores y que permaneció en solitario hasta 1993 cuando se instaló en el centro la Fuente del Rocío, así denominada porque es un homenaje a todas las hermandades rocieras, que aparecen en los azulejos que cubren la fuente. En la zona de levante, hasta comienzos del siglo XX , existió la Cruz del Mentidero, donde en tiempos pretéritos se situó la picota o rollo, la columna para exponer al escarnio público a los condenados para ser azotados o las cabezas de los ejecutados. Solamente las ciudades con la autoridad para impartir justicia contaban con picota. Igualmente hay constancia de la existencia de un denominado Cristo de la Alameda. Este paseo era el lugar de reunión, de socialización y para entablar relaciones entre los jóvenes, surgiendo muchos noviazgos y matrimonios. En la Alameda también se instaló durante años parte del real de la Feria de San Bernabé, habiendo sido recuperado para el cometido ferial en los últimos años con la feria de día. La famosa cafetería bar La Jaula, de la familia Sánchez Cantos, estuvo en la Alameda hasta 1964. De igual forma la oficina de Automóviles Portillo, concesionario de la línea de viajeros entre Málaga y el Campo de Gibraltar. El párroco Monseñor Rodrigo Bocanegra, fundador del Patronato Virgen del Carmen, instaló un quiosco en el paseo para vender los objetos de esparto que fabricaban. Pepe el Valenciano abrió un punto de venta de helados que pronto comenzó a vender prensa y posteriormente se convirtió en distribuidor de periódicos y revistas. Junto a dos quioscos de chuchería se construyó un templete para actos y conciertos. Era habitual, durante los meses de verano, los conciertos dominicales de la Banda Municipal de Música, retransmitidos en directo por radio. En los bajos del templete se abrió el primer urinario público de la ciudad. La Alameda ha sido y es ámbito para mercadillos solidarios y actos culturales, como la instalación de la Feria del Libro. Allí se colocó la escultura de Francisco López Burgos «la niña del columpio». Los marbellenses siempre consideraron la Alameda como algo propio, por eso que, cuando en 1969, el ayuntamiento presidido por Francisco Cantos Gallardo, anunció el proyecto de un aparcamiento subterráneo en la Alameda, conllevando la desaparición de los árboles, la reacción fue inmediata y contundente y el consistorio decidió abandonar la idea. Todo lo que significa tocar el Paseo de la Alameda es materia sensible y requiere de consenso muy meditado. Alguien aseguró que la Alameda, para Marbella siempre ha sido la niña mimada.