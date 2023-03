En el instituto Sierra Blanca de Marbella, en el que impartía clases y cuya biblioteca gestionaba, siempre echaba una mano a los alumnos y profesores que se la pedían. Facilitaba apuntes, aconsejaba libros, proporcionaba material y, en los peores momentos, se preocupaba del estado anímico de los alumnos.

La atención que Marina Torres dispensaba a alumnos y docentes en su ámbito de trabajo la mantuvo cuando, en 1983, obtuvo su acta de concejala por el PSOE en el Ayuntamiento, convirtiéndose, con la también socialista Pepi Romero, en las dos primeras ediles de la Corporación local tras la reinstauración de la democracia en España.

«Con 15 falleció un compañero de clase muy cercano, lo que me generó un gran impacto. Y Marina no me dejó sola ni un solo momento. Siempre me preguntaba cómo estaba. También recuerdo un viaje de clase que hicimos con ella a Grecia. Nos lo pasamos genial», recuerda la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Varo, alumna del instituto.

«Era la madre de todos los profesores», agrega el concejal socialista José Bernal, que coincidió con Torres en su época de docente en el centro educativo.

«Marina, Pepi y Pilar Manzanares, aunque no fue concejal, dieron hace ahora 40 años un paso adelante en un momento tan complicado y ajeno para las mujeres en el mundo de la política», agrega el edil.

Torres transformó, bajo el gobierno del alcalde socialista José Luis Rodríguez, la Delegación de Bienestar Social de tal forma que el Área pasó de ser un servicio de beneficencia que dispensaba alimentos a convertirse en una estructura de prestación de ayudas sociales.

Tras dejar la política, Pepi Romero pasó a trabajar, hasta su jubilación, en la Administración de Lotería más antigua de Marbella, ubicada en el Casco Antiguo.

«Dentro del partido, Pepi, Marina y Pilar son unos referentes», apunta Bernal.

Para conmemorar la llegada de las dos primeras concejalas a la Corporación municipal, el PSOE pedirá en el pleno de marzo que el Ayuntamiento dedique un espacio público a Torres y Romero, mujeres pioneras «que abrieron el camino a otras muchas y que son un ejemplo de superación» y que siguen ligadas a la agrupación política, señala la edil y secretaria general de la formación socialista, Blanca Fernández.

«La propuesta quiere reconocer a dos mujeres valientes que supieron abrirse camino en tiempos difíciles. Para el PSOE es un honor que Pepi y Marina sigan activas hoy en día y siendo un ejemplo», añade.