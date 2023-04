La causa sobre cinco de los seis investigados por el secuestro y posterior desaparición de Jamal, un ciudadano holandés del que no se sabe nada desde su rapto en Marbella agosto de 2020, ha sido declarada nula al enmarcarse las diligencias sobre esos sospechosos fuera del plazo de instrucción, ya que esta no se prorrogó. Según el auto de nulidad firmado el 12 de abril por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, esto supone el archivo y sobreseimiento para la mayoría de los sospechosos, entre ellos el que la Policía Nacional señalaba como autor intelectual de un secuestro motivado por una supuesta deuda de 1,7 millones de euros de uno de los hermanos del desaparecido.

El archivo también favorece a uno de los dos detenidos que han trascendido hasta el momento por este caso. Es el hombre que presuntamente siguió a la víctima desde Puerto Banús hasta el punto en el que dio el relevo a los ocupantes de los dos vehículos que ejecutaron el secuestro, cuyo abogado ha sido el que ha reclamado el incumplimiento del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También quedan exonerados los hermanos (uno de ellos es el otro arrestado) a los que se atribuía la supuesta rematriculación fraudulenta del Audi en el que se llevaron a Jamal a la fuerza. El quinto hombre, según las pesquisas, fue el que dio de alta la tarjeta móvil de un dispositivo GPS que fue encontrado en los bajos de uno de los coches de la víctima con el que supuestamente el grupo controlaba sus movimientos.

El auto añade que la causa sólo podrá seguir contra el hombre que supuestamente lideró, dos semanas antes del secuestro, una batida en Puerto Banús para localizar a la víctima. Unas escuchas telefónicas obtenidas en otra investigación sobre tráfico de drogas lo sitúan en Banús dando instrucciones a varios compañeros para encontrar a un «marroquí de Holanda» cuya descripción y vehículos encajaban con los del desaparecido. En este caso, la resolución apunta que las diligencias para investigar a este sospechoso se acordaron con anterioridad al 20 de enero de 2022. Sin embargo, se ha constatado que, tras una prórroga de la instrucción que se acordó el 19 de julio de 2021 por un plazo de seis meses (hasta el 19 de enero de 2022), no se volvió a activar una prórroga hasta el 23 de agosto de 2022, siete meses después, por lo que todas las diligencias realizadas desde el 19 de enero de 2022 quedan anuladas.

Un «mazazo» para la familia

El abogado Javiel Muriel, que ejerce como acusación particular representando a los hermanos de la víctima, asegura que la noticia ha sido un «auténtico mazazo» para la familia. «No se lo pueden creer, es una mezcla de desolación y rabia. No conciben, y yo tampoco, que una cosa así ocurra en un país europeo en una investigación en torno a una vida humana», asegura. El penalista añade que la medida es recurrible, como todas las decisiones de los jueces instructores, pero se muestra pesimista: «La causa está totalmente sobreseída para esas personas. No se les puede perseguir con las pruebas que existen porque se obtuvieron fuera de plazo. Aunque estén escritas, sean tangibles, no se pueden usar».

Hoy le ha pasado a Jamal, a su familia, pero mañana puedes ser tú. Y no pasa nada», asegura el abogado del entorno de Jamal

Muriel asegura que tampoco les han dado explicaciones. «Te las tienes que imaginar: interinidad, falta de medios, la causa ha pasado por media docena de jueces distintos... Hemos tenido una huelga de secretarios judiciales que ha durado tres meses; el lunes empezó otra de funcionarios y los jueces están valorando otra en mayo... Pero aquí ningún político recoge el guante, nadie se hace responsable. La gente puede entender que son huelgas de privilegiados, pero la realidad es que, al final, los que pagamos el pato del mal funcionamiento de la justicia somos los administrados, las personas. Hoy le ha pasado a Jamal, a su familia, pero mañana puedes ser tú. Y no pasa nada», abunda el letrado.

La instrucción ha pasado por seis jueces, según el TSJA

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado a La Opinión que dicha prórroga la podrían haber solicitado el juez, el fiscal y las partes personadas en la causa, subrayando que en los dos últimos años la causa ha pasado por hasta seis jueces de instrucción. «El actual instructor, que ha tomado la decisión de declarar la nulidad, llegó en enero y retomó la causa tomando declaración a las personas que la policía señaló como posibles implicados en el hecho. Las fuentes han indicado que a las personas exoneradas se les tomó declaración en febrero, ya fuera de plazo, por lo que «nada de ese trabajo ha servido». Por último, a día de hoy no consta que ninguna de las partes haya recurrido la nulidad.