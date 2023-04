El secretario general del PP de Marbella, Manuel Cardeña, dejó ayer en el aire la comparecencia de la alcaldesa y senadora, Ángeles Muñoz, en el Senado para que explique el origen de su patrimonio, calculado en unos 15 millones de euros y bajo la sombra de la sospecha desde que, en otoño, la Audiencia Nacional procesara a su entorno familiar por supuestos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de droga y pertenencia a organización criminal.

«El partido está decidiendo cuál va a ser la postura a tomar», señaló.

Cardeña, candidato número seis en la lista electoral con la que Muñoz tratará de revalidar la mayoría absoluta en las elecciones locales del 28 de mayo, aseguró que los asesores jurídicos del Senado están «boquiabiertos ante el retorcimiento» que, según él, ha hecho el PSOE del reglamento de la Cámara Alta para lograr la citación de la regidora.

El PP no se opuso a que la Comisión de Incompatibilidades del Senado abriera una investigación sobre el patrimonio de Muñoz ni se negó a su comparecencia en la Cámara Alta. En ambas votaciones, la formación ‘popular’ se abstuvo.

PSOE y Unidas con Podemos -la confluencia que agrupa a IU, Podemos, Más País o Equo- pidieron a Muñoz que atienda a la cita con el Senado.

Tras meses sin ofrecer explicaciones sobre la procedencia de su patrimonio, señalaron ambas formaciones, la alcaldesa y senadora tiene una inmejorable oportunidad para facilitar la información.

«Los vecinos de Marbella se preguntan cómo ha hecho Muñoz para conseguir un patrimonio de más de 15 millones de euros. Por supuesto, no ha sido ni con su carrera política ni con su profesión de médico de familia», señaló el portavoz del grupo municipal socialista y candidato a la Alcaldía, José Bernal.

«Es de sentido común acudir. Cuando una institución nos pide que comparezcamos para dar explicaciones, así lo hacemos. Sería una falta de respeto que Muñoz no acudiera al Senado, que pide aclaraciones. No entenderíamos que no fuera. Si no lo hace, seguirá generando inquietud y desconfianza, más de la que ya ha generado», señaló la cabeza de lista de Unidas con Podemos, Victoria Morales.

La Mesa de la Comisión de Incompatibilidades del Senado aprobó el martes citar a declarar a Muñoz tras considerar «insuficientes» las explicaciones que la regidora ofreció días antes a través de un escrito.

La cita se produciría, previsiblemente entre el 3 y 5 de mayo, aunque la regidora no está obligada a comparecer, precisan fuentes de la Cámara Alta.

Muñoz sostiene que no hay irregularidades en su patrimonio y que todo lo tiene declarado ante Hacienda.