El candidato del PSOE a la Alcaldía de Marbella en las elecciones del 28 de mayo, José Bernal, advirtió ayer del «humo» en el que, señaló, se queda gran parte de los proyectos que promete el Gobierno local.

Bernal citó los ejemplos del parque acuático en Trapiche Norte, el recinto ferial de Marbella, la rehabilitación del Faro, una noria de grandes dimensiones en el bulevar de San Pedro o la residencia pública de mayores, cuya primera piedra puso la alcaldesa ‘popular’, Ángeles Muñoz, en 2009.

«La regidora ha tardado 14 años en hacer una biblioteca en Marbella», lamentó.

Hoy hemos conocido que el gobierno de Ángeles Muñoz regularizó un negocio de Villarejo en #Marbella que contaba con informes negativos.

Villarejo era el que decía que la familia de Muñoz pegaban “unos palos de la hostia”.

Cada día una escándalo nuevo. Qué triste todo. pic.twitter.com/s0ynO3WcYD — Pepe Bernal (@pepebernal) 9 de mayo de 2023

Bernal destacó el proyecto fallido para transformar el puerto de La Bajadilla, anunció con el que Muñoz se presentó a las elecciones de 2011 y en las que logró la mayoría absoluta.

«Mucha gente estuvo esperando esos miles y miles de puestos de empleo. Muñoz dijo que había que apuntarse en las oficinas del PP», recordó Bernal.

El candidato del PSOE aseguró que los vecinos «ya no le compran ni una moto más» a Muñoz, que volverá a concurrir a las elecciones municipales. «Marbella no merece una alcaldesa que no tiene palabra», apuntó Bernal.