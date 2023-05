Marbella Arena, el recinto de ocio y espectáculos en el que se ha transformado la plaza de toros de Puerto Banús, albergará el próximo sábado el único concierto en España del mítico grupo de rock danés DAD.

La actuación de la banda danesa, que cuenta con una trayectoria de más de 35 años sobre los escenarios y más de 12 discos, inaugura la temporada de espectáculos y conciertos de Marbella Arena.

En el repertorio de DAD en Marbella Arena destacarán clásicos como ‘Sleeping my day away’, ‘Burning Star’, ‘Grow or Pay’, ‘A Prayer for the loud’, ‘Point of view’ o ‘Everything Glows’.

«Seguimos trabajando para ofrecer una agenda de conciertos y espectáculos a la altura del lugar en el que nos encontramos, como ya hicimos la temporada pasada y próximamente anunciaremos nuevas fechas», señala el presidente del Grupo Marbella Arena, Luis Miguel Martín.

«Marbella Arena sigue preparando una temporada estival con una amplia y variada programación musical y de espectáculos para todos los gustos», agrega.

La oferta cultural del recinto de ocio se complementa con una variada gastronomía internacional.