Un hombre ha sido detenido en Marbella por su presunta implicación en la muerte de una mujer que cayó desde un cuarto piso del barrio de Las Albarizas. Según la Comisaría Provincial, la fallecida, de 46 años, acudió la noche del pasado sábado a la vivienda del arrestado para consumir drogas juntos. Avanzada la madrugada, la mujer cayó por una de las ventanas del inmueble y su acompañante abandonó el piso sin avisar a los servicios de emergencias, han explicado antes de añadir que no existía relación sentimental entre ambos, por lo que no se investiga como un caso de violencia de género. A la espera de los resultados de la autopsia, los policías de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Marbella mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Los hechos se produjeron sobre las 4.00 horas, cuando un aviso al 091 informó de que una mujer se había precipitado desde una vivienda de este barrio marbellí. Una patrulla se desplazó a la zona y localizó a los pies de un edificio, en la vía pública, el cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad en posición decúbito supino y rodeada de un charco de sangre. Tras confirmarse el fallecimiento, la Policía Nacional activó el protocolo judicial. Los agentes comprobaron que una de las cuerdas del tendedero del segundo piso estaba rota y que la mujer había arrastrado unas sábanas tendidas, por lo que dedujeron que la caída se produjo a partir de la tercera planta.

Puerta abierta

A la hora de identificar a los testigos, incluidos los vecinos que viven en la misma vertical de la caída, los policías no pudieron contactar con el morador del cuarto, que en ese momento no se encontraba en la vivienda, aunque la puerta estaba abierta. Los agentes tocaron el timbre, no obtuvieron respuesta y entraron para ver si había alguien. Siguiendo la ruta de caída, observaron que el ventanal del salón estaba cerrado y encontraron restos de cabello que podía coincidir con el de la fallecida en un tendedero portátil sujeto a la estructura de la ventana. También hallaron estupefacientes en el domicilio.

Con el morador identificado, este se personó el lunes junto a su abogado en la Comisaría de Marbella y fue oído en declaración, inicialmente como testigo. El sospechoso reconoció que pasó la noche con la mujer y que ambos consumieron drogas. Sin embargo, los indicios recabados por los investigadores y las contradicciones en las que habría incurrido durante su declaración terminó con su detención su presunta implicación en un delito de homicidio. La investigación continúa abierta.