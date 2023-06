El hotel Anantara Villa Padierna Marbella servirá durante este verano la auténtica gastronomía libanesa de Olà Beirut en la terraza del restaurante Hole 55.

Durante el verano, los clientes podrán disfrutar de una velada al estilo del Medio Oriente y degustar una deliciosa selección de platos libaneses en este pop up, que además dispondrá de un servicio de take away.

Olà Beirut ofrece auténtica comida libanesa tradicional, elaborada con productos de primera calidad.

Una gastronomía que produce delicadas combinaciones de sabores y aromas, que dan nombre a platos como la coliflor al horno con salsa Tahini, las brochetas de carne picada de cordero y ternera a la brasa con arroz blanco, falafel con tomate y rúcula, el garbanzo molido con carne picada y piñones, empanadillas; o propuestas dulces, como la cheesecake de pistacho o el pudding de leche con agua de rosas.

«Con esta colaboración, pretendemos recibir a nuestros clientes y vecinos acompañándolos en un viaje gastronómico para que descubran las recetas más genuinas del Líbano. Para Anantara Villa Padierna Marbella es un verdadero placer hacerlo de la mano de Olà Beirut», señala el director general del establecimiento hotelero, Jorge Manzur.

«Cocinamos platos auténticos libaneses con muchos aromas, una combinación de sabores de Oriente con un toque de fusión moderna», señala Olà Beirut.

La cocina libanesa está considerada una de las más saludables del mundo por sus alimentos mínimamente procesados y un uso abundante de frutas y verduras.