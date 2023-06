El Ayuntamiento, en el marco del programa ‘Marbella ciudad creativa e inclusiva’, va a impulsar un evento para el mecenazgo de propuestas culturales.

El espacio de coworking The Pool, ubicado en la primera planta del Centro Comercial El Capricho, acogerá este jueves, a las 19.00 horas, el encuentro ‘Show me the money’, donde profesionales del sector presentarán sus proyectos en una ronda con inversores con el fin de lograr financiación para su puesta en marcha.

Durante la cita, se invitará a empresas de diversos sectores a formar parte de cinco iniciativas que buscan transformar la ciudad a través de la creatividad, producir nuevos impactos en la sociedad vinculados a esta industria y generar sinergias de trabajo que unan a los creadores locales con marcas de referencia.

Las propuestas forman parte del proyecto ‘Agentes de Barrio’, una de las fases del desarrollo de ‘Marbella ciudad creativa e inclusiva’, que se ha celebrado durante el mes de mayo en el Vivero de Empresas ‘Los Naranjos’ y que ha reunido a diversos agentes del sector profesional de la cultura.

Con el fin de desarrollar propuestas que den visibilidad a los artistas locales, incentiven el emprendimiento y sitúen a la ciudad dentro del circuito profesional, estos agentes han trabajado en torno a una serie de propuestas de diversas disciplinas y con impactos en diversos sectores de la sociedad, desde el ámbito educativo pasando por el estrictamente cultural, hasta el ámbito del bienestar mental.

La iniciativa está financiada con fondos que proceden de la Unión Europea.