"Contamos con artistas urbanos y modernos que nunca se han visto en la Costa del Sol"

La galería Twisted recibe su nombre por el giro que supuso en las vidas de dos viejos amigos escoceses, coleccionistas de arte, que se reencontraron una noche en Cádiz después de muchos años. Dylan King y Kevin Simpson esperan ahora que el arte moderno y urbano que muestran en su local de Puerto Banús dé una nueva dimensión a esta zona del municipio de Marbella.

¿Cómo surge la idea de abrir una galería de arte en Puerto Banús?

En Sotogrande (Cádiz) me encontré con Kevin Simpson, con quien mi padre había estudiado en el instituto hacía más de 20 años. Descubrimos que compartíamos la pasión por coleccionar arte y el deseo de compartir las colecciones con las personas. Esa misma noche surgió la idea de abrir la galería. Puerto Banús es un lugar tan prestigioso que era la elección obvia para una galería con artistas de renombre internacional. Estamos deseando llevar el arte y la cultura al corazón de esta maravillosa zona.

¿Qué tipo de arte exhibirá la galería? ¿En qué se diferenciará del resto de galerías?

Exponemos una amplia gama de artistas europeos y americanos, con arte moderno, contemporáneo y urbano. Son artistas y obras de arte que nunca se han visto en la Costa del Sol y la galería será también un lugar muy acogedor para el que quiera disfrutar del arte. Traemos algo muy diferente a la zona y creemos que los visitantes se sorprenderán con unas obras provocadoras y que invitan a la reflexión.

¿Qué destacaría de algunos de los artistas que exponen en ella?

Somos la primera galería del país en traer a España a artistas de renombre internacional como Alec Monopoly, Mr. Brainwash, The Connor Brothers, Sara Pope o Pure Evil. Alec Monopoly es un grafitero estadounidense que se ha establecido como uno de los artistas más destacados de este género. The Connor Brothers han expuesto en Londres, Nueva York y Dubai. Sus obras se muestran con frecuencia en las principales casas de subastas y en las colecciones privadas de personajes públicos y famosos

También cuentan con Banksy u Opake.

Banksy es un artista urbano, activista político y director de cine que utiliza dicho seudónimo en sus trabajos. Residente en Inglaterra, su nombre e identidad reales siguen sin conocerse y son objeto de especulación y debate. Opake es un grafitero afincado en Londres que lleva practicando el arte del grafiti desde los 13 años. Un tema clave en su obra es la locura, después de haber sufrido él mismo una psicosis provocada por las drogas.

¿Cree que el arte se está convirtiendo en un atractivo para un grupo reducido o existe un interés general?

Considero que el interés general por el arte es cada vez mayor y por eso hemos reunido intencionadamente una colección con un amplio abanico de precios, para que el gran arte esté al alcance de todos.

¿Qué hay que tener para llegar a ser un artista reconocido? ¿Cuál es el secreto?

Yo diría que talento, pasión, perseverancia y buen marketing.

¿Qué ha aprendido durante sus diez años de coleccionista?

He visto de primera mano la reflexión, el tiempo y el talento que se necesitan para producir obras de arte maravillosas y me ha encantado la creatividad de estos artistas. Creo que el arte debe ser para muchos y no sólo para unos pocos, y que debe considerarse algo más que una mercancía. Está ahí para ser apreciado, disfrutado y celebrado. Por eso estamos tan contentos de poder exponer estas bellas obras en nuestra galería para que todo el mundo pueda disfrutarlas.

¿Qué artistas le han marcado más ?

Yo diría que The Connor Brothers. Además de estar muy inspirado por sus obras e impresionado por su habilidad y arte, hemos forjado una amistad increíble basada en una pasión compartida por el arte, por lo que estoy muy agradecido.

¿Qué obra le hubiera gustado pintar?

Una de las piezas de Opake, ya que son tan emocionantes e impactantes.

¿Cuáles son los tres museos que más le han marcado?

Curiosamente, nunca había estado en un museo de arte, pero el arte en general me impactó mucho desde una edad muy temprana por la forma en que puede transformar un espacio y dar vida y color a una zona y aprendí a apreciar de verdad el arte.

¿Qué subrayaría de su socio, Kevin Simpson?

Kevin y yo compartimos una verdadera pasión por el arte y ha sido muy agradable unirnos y hacer realidad nuestra visión. Trabajamos muy bien en equipo y nos hemos esforzado mucho para crear una galería increíble de la que estamos muy orgullosos.