El cierre este lunes de la cocina que da servicio a los restaurantes y habitaciones del hotel Guadalpín Banús, decretado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, deja en el aire cerca de 90 puestos de trabajo a semanas del comienzo de la época estival y en un municipio en el que el turismo es la principal actividad económica.

La clausura de las instalaciones, consumada tras meses de protestas y movilizaciones de los empleados, también expone al establecimiento hotelero a perder algunas de las cinco estrellas con las que está catalogado.

El origen del conflicto laboral se debe a que unos inversores reclaman la expropiación de las cocinas y de los pasillos de la planta baja del hotel al entender que la superficie de unas fincas que han recibido en el establecimiento es menor a la comprada.

La comisión judicial que tenía que ejecutar el decreto de los tribunales y proceder al cierre de la cocina se ha personado en el hotel minutos después de las 10.30 horas, respaldada por una fuerte presencia de la Policía Nacional, que ha desplazado hasta el establecimiento cerca de diez furgonetas.

Tras un encuentro de unos 20 minutos de duración en una de las dependencias del local entre la comisión judicial, la propiedad del hotel y la firma inversora, los representantes del Juzgado de lo Mercantil han dado la orden de iniciar el precinto de las instalaciones recogidas en el decreto judicial.

Los trabajadores han ocupado entonces la cocina y los pasillos interiores para obstaculizar el lanzamiento y forzar a las partes a negociar un acuerdo que garantizara el futuro de los empleados.

La Policía Nacional ha propuesto a los empleados que, para facilitar el acuerdo, abandonaran la cocina y que los agentes tomaran posesión del equipamiento, a lo que los trabajadores se han negado.

Tras horas de espera e incertidumbre, las negociaciones entre la propiedad del hotel y la firma inversora se han dado por rotas y, minutos antes de las 13.00 horas, la Policía Nacional ha procedido al desalojo de la cocina, que se ha realizado de forma pacífica.

Cacerolada y protestas

Los empleados se han concentrado entonces en las terrazas del establecimiento provistos de piezas de vajilla de metal con las que, ante la sorpresa y expectación de huéspedes y clientes, han iniciado una cacerolada para expresar su rechazo al cierre, lo que han acompañado con consignas como «queremos trabajar».

«No hay cocina ni restaurante, por lo que la ocupación del hotel se verá mermada y eso afectará a los trabajadores. Si no hay fórmulas alternativas para ofrecer el servicio de comedor, habrá un expediente de extinción para los trabajadores que no estén ocupados», ha señalado la responsable de la sección de Servicio de CCOO en la provincia de Málaga, Lola Villalba.

La representante sindical ha calificado de «complicado» que un hotel de cinco estrellas -que cuenta con cerca de 200 empleados y 180 habitaciones- carezca de servicio de hostelería.

Los trabajadores lograron evitar el cierre de las cocinas en noviembre de 2021, cuando los empleados del hotel se concentraron en las terrazas del establecimiento y, al grito de ‘No al cierre’, recibieron a los agentes de la Policía Nacional.

Tras unas horas de reunión entre los representantes de los empleados y los integrantes de la comisión judicial, los agentes se retiraron y la clausura se dio por aplazada.

El pasado mayo, la huelga de los funcionarios de Justicia en España volvió a impedir la clausura de la cocina.

Los agentes de la Policía Nacional desplazados al hotel para proceder al cierre abandonaron el lugar minutos después de las 11.00 horas y la representación legal de los empleados y los sindicatos dieron por hecho el aplazamiento.