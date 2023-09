El cantante Chris de Burgh, uno de los artistas de referencia de la princesa de Gales Lady Di, actúa mañana en el Marbella Arena, el espacio de espectáculos y ocio en el que se ha reconvertido la plaza de toros de Puerto Banús.

El artista argentino e irlandés ofrecerá un repaso de sus más de 50 años sobre los escenarios.

Nacido en Argentina pero criado en Irlanda, Chris de Burgh logró el reconocimiento internacional gracias a su icónica melodía ‘The Lady in Red’.

El sencillo, lanzado en 1986, alcanzó el número uno en la lista UK Singles Chart y un destacado tercer puesto en la de Billboard Hot 100.

La canción saltó a la fama por su conexión con la princesa Diana.

«Aunque la melodía se inspiró en la esposa de Chris, también llamada Diana, la princesa británica sintió una conexión con la letra, creyendo que estaba dedicada a ella», señala la organización del concierto.

La especial relación entre el artista y la princesa de Gales quedó inmortalizada en ‘There’s A New Star Up in Heaven Tonight’, un homenaje que el cantante argentinoirlandés rindió a Diana Spencer tras su trágico fallecimiento en 1997 en París.

«Chris de Burgh, con su cálida presencia escénica y su notable registro vocal, garantiza un espectáculo excepcional en Marbella Arena, que permitirá a los espectadores disfrutar de un repertorio lleno de éxitos y melodías que han marcado varias generaciones. El recinto de ocio permite disfrutar de espectáculos de alta calidad durante todo el año», señala la organización del evento.