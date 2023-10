El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "dé la cara" y sea él quien mantenga la reunión de negociación para su investidura con Carles Puigdemont, en caso de producirse, y aclare si esta recoge una posible amnistía y "qué está negociando exactamente". Durante una rueda de prensa en Marbella, Bendodo a acusado a Sánchez de que plantear la amnistía a los líderes del 'process' a cambio de su apoyo para la investidura "es el mayor acto de egoísmo político que se recuerda"

Para el PP está claro que "Sánchez va a tragar con la amnistía para volver a sentarse en el sillón de la Moncloa", pero quieren que el presidente "tenga la valentía de hablar y salir de su escondite del silencio" y concrete por escrito "lo que todos los españoles ya sabemos que tiene acordado y que él niega".

"Que diga ya con quién está negociando la amnistía, qué está negociando exactamente y quién va a ser el enviado del PSOE para hacerse la foto con Puigdemont", si va a ser él o si "va a manchar las manos de algunos de sus ministros, las de Santos Cerdán o las de Óscar Puente", ha reclamado Bendodo, para quien este tema, como el del posible referéndum de autodeterminación se han convertido en "una novela por entregas del sanchismo". "Siempre tienen la misma trama", ha asegurado el líder del PP: "Comienzan negando lo que van a hacer, luego hay medios de comunicación que adelantan el relato y van despejando el camino y, en tercer lugar, hay un giro de guion y se confirma todo lo contrario de lo que negó el sanchismo".

Así, ha aludido a que "Sánchez negó que fuera a eliminar la sedición, negó la rebaja de los delitos de malversación", y se cumplieron. Por tanto, para el PP, si "negó hace poco que iba a haber una amnistía y un referéndum", al final "se confirmará y tragará". Es por ello por lo que le ha pedido a Sánchez "que acabe con esta amnistía y este referéndum por entrega que nos está dando a los españoles".

"No es generosidad"

Bendodo ha criticado que Sánchez "manda a los suyos por toda España para hacer pedagogía de la amnistía y el referéndum como un acto de generosidad", tachando esto del "mayor acto de egoísmo político que se recuerda", con tal de seguir presidiendo el Gobierno.

Así, en el caso de la amnistía, ha asegurado que "no busca la amnistía sino la amnesia para que nos olvidemos de todo el sufrimiento que ha causado el independentismo a miles y millones de catalanes constitucionalistas a los que les ha apartado y silenciado a la fuerza y que todo este sufrimiento y todos estos delitos los echemos a la papelera". Y, en cuanto al referéndum en Cataluña, ha afeado que Sánchez permita que los independentistas "con total impunidad puedan seguir dividiendo la sociedad española". Al respecto, le ha recordado que "España no es un juguete desmontable; no se puede montar al antojo de Sánchez para que siga sentado en el sillón de Moncloa".

Con ello, ha incidido en que Sánchez usa el referéndum para "blanquear" la amnistía, y ambos "son igual de graves". "No son actos de generosidad, solo satisfacen los intereses particulares de Sánchez para permanecer sentado en la Moncloa, aunque perdió las elecciones, y a Puigdemont para librarse de la cárcel. Eso no tiene nada que ver con la generosidad, es el egoísmo más extremo", ha recalcado.

Frente a esto, ha asegurado que el PP mostrará su rechazo "al atropello y aberración" de Sánchez en el acto de este domingo convocado por Sociedad Civil Catalana, al que acudirá, entre otros, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Investidura "menguante" de Sánchez

El coordinador general del PP ha sido cuestionado por los periodistas sobre una reunión entre Feijóo y Sánchez en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista y si en ella se podría abordar la reforma del Consejo General del poder Judicial. Al respecto, Bendodo no ha querido adelantarse y ha dicho que "ahora toca que consiga los apoyos" Sánchez y "las gestiones que vaya a hacer vendrán después".

Así, solo ha dicho que desde su partido "vamos a escuchar, a ver el planteamiento que hace el candidato propuesto para la investidura, sin olvidar que es el que perdió las elecciones". En este punto ha tachado la investidura de Sánchez de "menguante" al asegurar que pierde apoyos y solo cuenta con los 121 votos del PSOE.

Por ello, cree que el socialista cederá a las "pretensiones de los que quisieron romper España hace ya algunos años". "No esperamos otra cosa", ha afirmado.

Cambios en la dirección del PP

Cuestionado también por los posibles cambios en la dirección del PP, Bendodo ha insistido en que "ahora mismo no toca hablar de esos retoques que supuestamente se pueden hacer en todos los equipos, y que se harán posiblemente", sino que es momento de ver si Sánchez consigue ser investido presidente.

Así, ha explicado que hay dos escenarios posibles, "que haya gobierno dentro de un mes o que haya elecciones dentro de cuatro meses". Por lo tanto, "hasta que no se cierre este periodo no se van a abordar esas modificaciones o retoques en el equipo de dirección".