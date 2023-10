Cristina Márquez, una vecina de Marbella que se encontraba atrapada desde el domingo junto a su pareja, Fran Lorente, en el aeropuerto internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, en Israel en plena guerra contra Hamás, han logrado salir del país y ya se encuentran en Europa. "Estamos deseando llegar ya --a Málaga--, ver a la familia y darle un abrazo enorme", ha afirmado Márquez, en declaraciones a Canal Sur Radio.

Este martes, la pareja se encuentra en Chipre a la espera de un vuelo para Lisboa, tras las gestiones que ha hecho la Embajada de España en Israel con el Gobierno portugués", que "había fletado un avión militar para 70 portugueses y la embajadora y el cónsul hicieron las gestiones oportunas para que pudiéramos volar con ellos hasta Lisboa, Chipre o donde nos quisieran dejar, no nos importaba el destino".

Márquez, que agente de la Policía Local de Marbella, y su pareja tenían previsto regresar a Málaga el pasado domingo tras pasar unos días de vacaciones en Grecia e Israel, pero el estallido de la guerra les impide volver.

Alivio

El "alivio" y "las lagrimas" han aparecido cuando, tras dos días en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv, han podido salir, ha admitido Cristina Márquez. Durante ese periodo han visto como se cancelaban varios vuelos, no llegaban aviones para repatriar a españoles y en los vuelos regulares "nos teníamos que ir acoplando a las plazas que había libres y se acababan enseguida", lo que les llevó a hacer un llamamiento y también sus familiar reclamaron que se fletara un avión de vuelta a España.

Al final, como ha reconocido, tras la gestión de la embajadora y del cónsul con el homólogo portugués, "hemos podido salir esta madrugada". En concreto, son ocho españoles --ella y su pareja los únicos andaluces--, quienes se encontraban en ese momento en el aeropuerto, aunque ha detallado que "sabemos que allí han quedado más en Tel Aviv; en el aeropuerto en ese momento solo estamos estos ocho españoles y hemos conseguido salir los ocho".

"Saliendo de allí, nada más montarnos en el avión ha sido todo una experiencia, ya que es un avión del ejército, que nunca hubiéramos pensado que montaríamos, y después de despegar ya el alivio y las lágrimas han sido inmensas", ha reconocido.

Aunque resta camino aún para llegar a casa, están más cerca. Una vez en Lisboa, ha afirmado, "nosotros buscaremos un vuelo ya por nuestra cuenta y en cuanto podamos nos vamos a Málaga". "Estamos deseando llegar ya, ver a la familia y darle un abrazo enorme", ha concluido.

"Un caos"

«Esta situación es un caos, está todo el mundo en la misma situación que nosotros. Hay una lista de vuelos que salen, o que se supone que van a salir, los cancelan una vez pagados y la gente está desesperada. Hay gente con niños, con bebés que te parten el alma», señalaban ayer desde el aeródromo israelí.

La joven marbellí y su pareja se refugiaron en el búnker del hotel junto al resto de huéspedes el sábado, cuando Hamás inició los ataques contra Israel. «Pasamos mucho miedo. Mucho miedo porque no sabes qué hacer, no sabes a dónde acudir, no sabes nada, no estás informado. Nos metimos en el búnker con el resto de personas que estaban en el alojamiento y ya está, y a confiar en que no pasara nada», recuerda.

La hermana de Cristina, Charo Márquez, lamentaba la situación de pánico que han vivido en las últimas horas: «Lo estamos viendo en todas las conexiones de todos los informativos, no encuentran vuelo para venirse», señala Charo, que ha podido mantener contacto permanente con su hermana durante estas angustiosas horas.

Ha habido otros españoles afectados por la guerra, como Iván, un vecino vasco de 46 años que residía en un kibutz agrícola israelí; y Maya Villalobo, una joven sevillana de 19 años y con nacionalidades española e israelí que estaba haciendo el servicio militar y que, al cierre de esta edición, se encontraban desaparecidos.

