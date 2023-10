La agente de la Policía Local de Marbella y su pareja, Fran Lorente, se vieron sorprendidos, hace una semana, por los ataques de Hamas a Israel en los últimos días de unas vacaciones que les llevó por Grecia y Tel Aviv. Además de fotografías y recuerdos que le despiertan sentimientos encontrados de un viaje con un terrible final, Márquez también se ha traído en el equipaje una petición, que los aeropuertos cuenten con un protocolo para que la evacuación de los pasajeros que se encuentren en una situación de crisis no dependa sólo de sus recursos económicos o de las aerolíneas comerciales. «Se ha mercadeado y jugado con la desesperación de las personas», señala.

¿Cómo están siendo las primeras horas en casa tras la vorágine del regreso desde Israel?

Tengo una mezcla de sentimientos. De sentimientos de felicidad y tranquilidad porque ya estamos en casa. Pero también tengo en el cuerpo y la mente los peores momentos que hemos vivido en Israel. Se trata de una mezcla de sentimientos agridulce.

¿Qué recuerdos tiene de los primeros momentos de los bombardeos, el sábado por la mañana?

La primera sensación fue la de miedo. Miedo total. Estábamos paralizados porque no sabíamos realmente qué pasaba. Fueron momentos de incertidumbre, desconcierto, desinformación. No sabíamos qué hacer o adónde dirigirnos. Fue una sensación de terror.

¿Cómo fueron los momentos en el búnker del hotel?

Éramos los únicos españoles en el búnker. Había huéspedes de EE.UU y chicas que viajaban con sus mochilas. El búnker estaba acondicionado, con televisión, aire acondicionado, línea de wifi o baños. Escuchabas cómo temblaba la tierra. Todo el mundo en el interior del búnker estaba callado o mirándose entre unos y otros mientras esperábamos a poder salir de ahí.

Os pidieron que os descargarais en los dispositivos móviles una aplicación para saber dónde estallaban las bombas de Hamas.

Fue algo que nos chocó mucho. Introduces tu ubicación y vas viendo en tiempo real dónde caen las bombas y dónde van saltando las alarmas. El teléfono móvil te pita al mismo tiempo que suenan las alarmas en la calle. Están sincronizados. En el momento en el que te pita el teléfono móvil tienes que bajar al búnker y permanecer en su interior, al menos, diez minutos. Después sales a la calle para comprobar si siguen los bombardeos o han cesado.

¿Cómo era la situación del aeropuerto de Tel Aviv cuando lográis acceder a él?

El aeropuerto estaba funcionando con la normalidad con la que podía hacerlo en una situación de guerra. Había una zona de venta de billetes en la que la gente hacía la cola para realizar las reservas, pero no había tickets. Te tenías que buscar los billetes por Internet a través de las páginas web de las diferentes aerolíneas. En nuestro caso, somos jóvenes y tenemos acceso a las redes sociales. Pero hay muchas personas que no tienen acceso a ese tipo de servicios y desconocen cómo comprar el billete.

Las cancelaciones de vuelos eran continuas.

Se cancelaba un vuelo tras otro lo que generaba frustración entre la gente al no poder salir. Había también miedo ante la posibilidad de que el aeropuerto fuera bombardeado. Una de las veces tuvimos que bajar al búnker del aeródromo, pero no pudimos entrar porque mucha gente se quedó bloqueada en las escaleras.

¿Qué sintió cuando le comunican que había plazas en un avión militar fletado por Portugal para salir de Israel?

No me lo creí hasta que no me vi despegando. En anteriores ocasiones nos habían cancelado vuelos cuando ya estábamos en la propia puerta de embarque. No canté victoria hasta que el avión se elevó. El vuelo salió de madrugada y, en el autobús que nos llevó hasta el avión, íbamos mirando al cielo confiando en no ver ningún cohete, ninguna luz extraña. Ya en Chipre y Lisboa se volcaron con nosotros y también hemos notado el apoyo de la familia, los amigos, del pueblo de Marbella y los medios de comunicación.

¿Qué opinión tiene del conflicto entre Israel y Palestina?

La manera de solucionar esta situación no es matar a civiles, como hacen unos y otros. Entiendo que cada cual quiera defender su territorio, sus ideales, pero en el siglo XXI no se puede aniquilar a miles de personas.

¿Cómo recordará este viaje?

Ahora sólo tengo en mente lo malo. No recuerdo lo bueno, pero espero que, con el paso del tiempo, pueda rememorar las cosas positivas. Estuvimos una semana viajando por Israel y tanto a Fran como a mí nos encantó. Pero ahora mismo, sólo tengo lo negativo. Espero que estos recuerdos se queden en una trágica anécdota con el transcurso del tiempo.