La Corporación local de Marbella reclama por unanimidad al Gobierno central que retome la redacción del proyecto para habilitar el tercer carril en la autovía A-7 entre Puerto Banús y San Pedro, uno de los tramos de carretera de la provincia de Málaga que más colapsos registra, especialmente en la temporada estival.

El Gobierno local, del PP; PSOE, OSP y Vox han aceptado también que el planeamiento urbanístico de Marbella, en fase de redacción desde que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el plan de 2010, incluya la tercera vía, requisito previo para acometer las actuaciones que aliviarían un tramo de carretera por el que circula una media de 100.000 vehículos cada día.

Se trata de la quinta vez que la Corporación municipal aprueba una iniciativa similar -tras las mociones de 2017, 2020, 2021, 2022- aunque todas ellas se impulsaron antes de marzo de 2023, mes en el que el Ayuntamiento aprobó de forma inicial el planeamiento para elevarlo a la Junta de Andalucía

El Gobierno central comunicó al Ayuntamiento en 2021 que cuenta desde 2017 con una orden de estudio para redactar el proyecto.

«Tenemos gravísimos inconvenientes de movilidad durante todo el año que perjudican a los vecinos, a la actividad económica y a la imagen de Marbella. Es el segundo punto más congestionado de toda la red viaria en la provincia», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

El PSOE destaca la oportunidad de la redacción del futuro planeamiento porque, señala, ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de introducir soluciones urbanísticas al problema de circulación en el tramo de carretera entre San Pedro y Banús.

«Marbella no ha hecho los deberes porque el tercer carril no aparece en el planeamiento urbanístico. Pedimos rapidez al Gobierno, pero no tenemos los deberes hechos aquí», apunta el concejal socialista, Javier Porcuna.

El edil de Opción Sampedreña Manuel Osorio aboga por «reordenar ya los espacios entre Banús y San Pedro para acabar de una vez con un problema que, más que crónico, se ha hecho perpetuo y, en función de la época del año en la que estemos, tiene más o menos intensidad».

Osorio critica que el Ejecutivo local reclame ahora un proyecto que no pidió cuando el PP gobernaba España. «Cuando estaba el PP teníamos el mismo problema», apunta.

La propuesta del tercer carril la presentó en Gobierno local en el pleno de octubre, el primero que celebró la Corporación municipal después de que el PP de Málaga anunciara que comenzaba una campaña para pedir al Gobierno central el proyecto.