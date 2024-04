El Marbella F.C. destinará 130 millones en la construcción del estadio de fútbol

La empresa Best Of You, que gestiona el Marbella F.C., destinará entre 115 y 130 millones de euros en la reconstrucción del estadio de fútbol, cerrado al público en la primavera de 2021 después de que un estudio de evaluación alertara del riesgo de derrumbe del equipamiento debido a su avanzado estado de deterioro.

La firma de gestión deportiva contará con fondos procedentes de inversores y de entidades bancarias para renovar la instalación deportiva de mayores dimensiones del municipio y pide administrar el estadio durante 75 años para amortizar el desembolso.

El Ayuntamiento de Marbella ha adjudicado el proyecto de forma directa a la firma de gestión deportiva a través de una concesión demanial a la Fundación del Marbella F.C. al ser una entidad sin ánimo de lucro.

La infraestructura contará con butacas para 10.000 espectadores; un centro deportivo de unos 1.500 metros cuadrados de superficie; área comercial; un aparcamiento para cerca de 1.000 vehículos; y una residencia deportiva para unos 90 usuarios.

El estadio supondrá la creación de alrededor de 2.300 puestos de empleo, unos 800 de ellos, directos; y su actividad generará entre 36 y 50 millones de euros; y podrá albergar partidos de selecciones nacionales sub-21 masculinas, absolutas femeninas, trofeos y encuentros amistosos entre equipos internacionales, eventos musicales y espectáculos.

Best Of You confía también en que el estadio sea una de las subsedes del Mundial de fútbol de 2030, que coorganizarán España, Marruecos y Portugal, después de que Málaga y Sevilla hayan solicitado ser sedes de la competición.

La actuación anunciada por Best Of You se inspira en un proyecto básico que ganó un concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento que contempla un estadio para 8.000 espectadores y una inversión de 18 millones de euros.

La demolición de la actual infraestructura -que asumirá la fundación de la entidad deportiva local- y la construcción de la futura se ejecutarán de forma simultánea y comenzarán después del verano.

El plazo de ejecución de las obras será de tres años, aunque Best Of You confía en que la construcción del equipamiento esté en 2026 lo suficientemente avanzada como para que el Marbella F.C. retome sus partidos de liga en el estadio.

«El propósito es hacer un estadio integrador, que sea un espacio icónico y que cumpla con las demandas de la ciudadanía, los aficionados del club y el deporte en general. Será algo más que un estadio de fútbol», señaló ayer el representante del Marbella F.C., el exfutbolista Esteban Granero.

Un estadio de unos 50 años de antigüedad y escasas actuaciones de mejora

El desprendimiento de una parte de la grada en mayo de 2021 que impactó en dos espectadores durante un partido de fútbol dio lugar a la contratación, por parte del Ayuntamiento, de un estudio que evidenció la situación de ruina en la que se encontraba el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas y la necesidad de demolerlo.

El equipamiento, cerrado al público tras el resultado del análisis, se inauguró en 1975 y apenas experimentó actuaciones de conservación. Un año de antes de su cierre, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella acometió obras de mejora en el graderío oriental, a pesar de las cuales la tribuna permaneció cerrada al público.

El estadio lleva el nombre de uno de los futbolistas marbellíes más destacados y a pesar de las reiteradas preguntas, los responsables del proyecto no han asegurado que vaya a conservarlo.