Rejuvenecimiento facial con ultrasonidos en Quirónsalud

El Hospital Quirónsalud Marbella dispone en su cartera de servicios de un innovador tratamiento de rejuvenecimiento facial con ultrasonidos que, según ha valorado el centro, despunta con respecto al resto de técnicas convencionales por la eficacia de sus resultados y por el añadido de que no provoca lesiones en la piel.

Son beneficios que, en opinión de la jefa de Servicio de la Unidad de Medicina Estética, la doctora Natalia Cárdenas, suponen «una gran ventaja, porque se trata de un tratamiento basado en ultrasonidos que ofrece múltiples avances con respecto a otras técnicas», señala la especialista.

«No hace uso de agujas, es decir, no se atraviesa la piel, por lo que no provoca lesiones y no deja signos visibles tras el tratamiento, y ello permite hacer vida normal horas después de la sesión. Otro factor relevante es que se puede aplicar en todos los fototipos de piel», explica.

El tratamiento se denomina Ultraformer III y está considerado como una de las técnicas más innovadoras en el campo de la medicina estética.

«Es una tecnología que tiene como finalidad estimular colágeno propio, para pieles con flacidez y elasticidad, que han perdido la firmeza. Está basada en ultrasonido de alta intensidad microfocalizado que estimula la producción de colágeno a través de la energía térmica en planos profundos de la piel y en el tejido», señala Cárdenas.

En seis u ocho semanas tras el tratamiento el resultado es «óptimo en pieles en las que se consigue contracción de la piel, elevando y tensándola de forma no invasiva, mejorando la flacidez y permitiendo redefinir el contorno facial.