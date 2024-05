Marbella se integra en el mapa universitario estadounidense

The American College in Spain ha firmado un acuerdo con Keiser University, reconocida este 2024 por la revista Forbes, por el cual, el centro marbellí ofrece la posibilidad de obtener la titulación ‘Associate of Arts Degree’ de la universidad estadounidense.

De esta manera, la población estudiantil de Marbella puede iniciar sus dos primeros años de estudios universitarios en el sistema académico americano de manera presencial en Marbella y concluir los otros dos años en cualquiera de los 21 campus con los que Keiser University cuenta en Estados Unidos, según explica la directora de The American College in Spain, Melissa Butler.

La titulación ‘Associate of Arts Degree’ de Keiser University ofrece la continuación de estudios en uno de los 21 campus que esta universidad tiene en Florida o en cualquier otra universidad americana en EE.UU. o en Europa que ofrezca el sistema universitario donde puedan completar su licenciatura y recibir su diploma: BA (Licenciatura en Artes), BBA (Licenciatura en Negocios y Administración) o BSc (Licenciatura en Ciencias), explica Melissa Butler.

Entre las ventajas de estudiar en el sistema académico americano, está el hecho de que el alumnado puede cursar asignaturas de las opciones que baraja antes de decantarse por una en concreto; permite organizar y diseñar su propio plan de estudios, por lo que facilita el cambio de carrera, y potencia muy especialmente el pensamiento crítico.

«El sistema educativo norteamericano es uno de los más prestigiosos del mundo» e «integra en su programa conferencias y presentaciones impartidas por empresarios, deportistas, científicos o personalidades relevantes como complemento a la formación académica», explica Melissa Butler.

The American College in Spain abrió en Marbella en 2013. Se trata del primer ‘High School’ (ESO y Bachillerato) y universidad estadounidense que hay en Andalucía, con un plan de estudios americano totalmente homologado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Actualmente, 90 alumnos estudian en este centro de Marbella, por el que han pasado ya 1.200 estudiantes desde 2013.