"Traer la E1 a Puerto Banús es una pasada"

¿Qué supone para usted participar en la Fórmula E1 en Puerto Banús?

La E1 es un campeonato mundial. Venimos de Jeddah (ubicada en Arabia Saudí) y Venecia y la tercera carrera, que ya se disputa en casa, es otro rollo. A mi me encanta, estoy muy emocionado porque aquí ya puede venir mi gente. Traer el campeonato del mundo a España, en este caso a Puerto Banús, es una pasada.

¿Cómo definiría este deporte de alta velocidad?

Es algo totalmente diferente. Se trata de una competición de barcos, pero barcos con foils y nueva tecnología. También son barcos eléctricos, lo que les añade este punto curioso. Es un campeonato totalmente nuevo, somos la Fórmula Uno del agua.

¿Y qué destacaría de las embarcaciones, conocidas como RaceBirds?

Son espectaculares. Todas son monocascos fabricados en fibra de carbono y con foils. Esto hace que el casco vaya por encima del agua, solo los foils y la hélice la tocan. Son también para un único piloto y son barcos muy rápidos.

¿Por qué ha decidido dar el salto de la alta velocidad en el asfalto a la alta velocidad en el agua?

Compagino ambos. Los dos me gustan. La Fórmula E1 es una oportunidad que se apareció y tenía muchas ganas de probar. Además, lo hago con un equipo que me emociona mucho porque con ‘Checo’ competía cuando estábamos en GP2. Éramos rivales y ahora corro para él.

Dani Clos, en una imagen facilitada por su equipo de E1. / L.O.

¿Qué sensaciones se tiene cuando se pilota un RaceBird en alta mar?

Son sensaciones distintas (a las que se tienen al pilotar sobre asfalto). No tenemos tanta velocidad como en la Fórmula Uno, que, al final, es la élite en el mundo del motor. Pero existe un feeling muy técnico y tienes que estar muy concentrado en un RaceBird.

¿Cómo conoció la Fórmula E1, conocida como la Fórmula Uno eléctrica del mar?

A través de las Redes Sociales. Lo vi en las Redes Sociales, me emocionó y enseguida quise ver lo que era. Me contactó ‘Checo’ y todo se dio. Compartir agua con pilotos de alto nivel, tanto de barcos como de coches, me encanta.

¿Cómo cree que evolucionará el deporte en España?

Espero que la E1 suponga un antes y después en España. En España hay mucha afición por la vela, pero la E1 es un concepto distinto, además de eléctrico, y también muy emocionante.