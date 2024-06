Un arco para el ‘maestro’ Hervás

El arco de entrada de la Feria de Día de Marbella, que comenzó ayer hasta el 11 de junio, estará dedicado este año al escritor, periodista, poeta y crítico taurino en diferentes medios de comunicación locales, Agustín Hervás.

Jienense de nacimiento, pero afincado en Marbella desde hace años, Hervás destaca por su divulgación del mundo taurino, al que lleva años ligado y en el que cuenta con un gran prestigio.

El arco de la Feria de Día dedicado a Hervás recrea el acceso principal de la Plaza de Toros de Marbella, que este año celebra su 60 aniversario desde su entrada en funcionamiento y que el sábado volverá a albergar, tras nueve años de ausencia, un festejo taurino que contará con los diestros Morante de la Puebla, José M. Manzanares y Roca Rey.

La corrida taurina contará también con seis astados de otras tantas ganaderías.

«Por las ciudades en las que he viajado, por los continentes a los que he ido, por el ejercicio de mi profesión o como poeta o escritor, cuando me preguntan de dónde soy, respondo ‘soy de Marbella, la mejor ciudad del mundo», agregó Hervás.

El escritor local tuvo un recuerdo para la figura de José Navajas, exdirector de la emisora local de Onda Cero. «Creyó en mí y con él he compartido más de tres décadas de trayectoria profesional», señaló.

Hervás ha publicado, junto al cronista oficial de Marbella y colaborador de La Opinión de Málaga, Francisco Moyano, ‘Marbella Principio y Fin del Gilismo’, en ediciones Ceitil; y los poemarios ‘Gin Tonic en tus labios’, en ediciones Algorfa; ‘52 monumentos, 52 sonetos’, en Granada Club Selección; y ‘Poemario de Ubud’, en Anáfora.

Por otra parte, la formación autonomista de San Pedro Alcántara, Opción Sampedreña, ha habilitado este año por primera vez una barra en la Feria de Día de Marbella, ubicada en la avenida del Mar.

Parte de la recaudación que logre, la destinará a la Asociación Voluntarios Oncología Infantil (AVOI), que trabaja para hacer más agradable la estancia de los pacientes más pequeños de la planta de Oncología del Hospital Materno-Infantil, en Málaga.

«San Pedro tiene un mensaje muy claro. Marbella es una marca inigualable, que tiene que estar por encima de todo; pero San Pedro tiene que ser una submarca. San Pedro quiere aportar su granito de arena. Queremos trasladar a Marbella el trabajo que hacemos en San Pedro», señala el edil Manuel Osorio.