«Starlite no peligra en Marbella. Convivirá con el proyecto de Estepona»

El evento musical de Starlite en Marbella ya se ha consolidado tras doce años amenizando los veranos de Marbella. La XIII edición de Starlite comienza el viernes, con el concierto de Jamie Cullum y al que seguirá el de Van Morrison, el único que ofrecerá este año en España

¿Qué siente la directora de Starlite en los días previos al inicio de la XIII edición del festival de música marbellí?

Mucha emoción porque Starlite es cada vez más grande. Cada año hay novedades, pasan cosas nuevas, nos reinventamos. Si nos repitiéramos, estaría aburrida. Este año, por ejemplo, contamos con un restaurante italiano. Cada año nos reinventamos y eso genera mucha ilusión.

Además de la apertura del restaurante italiano ¿con qué otras novedades contará esta edición de Starlite?

Además de la restauración, desde el punto de vista de la decoración, Starlite -cuyos conciertos se celebran en la cantera de Nagüeles- será espectacular. Vamos a potenciar la decoración con vegetación y todo lo referido a la iluminación. Starlite estará este año muy, muy bonita. Será brutal. Contaremos también con fiestas temáticas. Cada año tratamos de sorprender y creo que este año volverá a ocurrir. El público que acuda este año se sorprenderá, aunque haya ido a ediciones pasadas.

¿Cómo definiría al cartel de artistas que presenta Starlite este año?

Este es el año con el cartel de artistas más internacional. En esta edición hay más artistas internacionales que nunca. Siempre apostamos mucho por el artista internacional, lo que supone, por ejemplo, que Van Morrison haga -el próximo sábado- con nosotros su único concierto de este año en España; o que con Luis Miguel, hagamos tres conciertos.

¿Cómo se ha gestado el cartel de esta XIII edición del festival de música?

2024 no era el mejor año para montar un cartel. Tras la crisis del Covid, los principales artistas internacionales salieron a girar en 2023, lo que ha hecho que este año haya pocos que estén girando. La mayoría dedica este año a componer. Pero nosotros, en la cantera de Nagüeles, contaremos con buena parte de los que están girando este año, incluso algunos que no lo están haciendo.

¿Cómo transcurrieron las negociaciones para contar con el concierto de Van Morrison?

Llevábamos muchos años queriendo que nos visitara, pero él, prácticamente, no da conciertos. Este año, sin embargo, nos llamaron desde su oficina para concertar una fecha. Prácticamente, apenas tuvimos que hablar. Para nosotros, es un privilegio.

Starlite tiene previsto construir en Estepona una Ciudad de la Música. ¿En qué punto se encuentra el proyecto?

Para el proyecto ha sido muy importante que la Junta de Andalucía lo haya declarado de interés estratégico, porque acelera los procesos. Pero es un proyecto que lleva su tiempo, no se trata de una actuación que vaya a estar de un año para otro. Es un proyecto muy ambicioso y tardará dos o tres años en entrar en funcionamiento.

¿Convivirán los dos proyectos de Starlite en la Costa del Sol, el de Marbella y el de Estepona?

Por supuesto, lo he dicho siempre. Starlite siempre va a existir en Marbella. El Starlite en Marbella no corre peligro, para nada.

El festival que tenía previsto organizar este año Starlite en Benicàssim, Mar de Sons, se suspendió. ¿Qué ha ocurrido?

Más que suspenderse, se ha aplazado. No llegamos nunca a anunciar el cartel. Como he dicho, 2024 es un año muy difícil para confeccionar carteles potentes. Entendimos que no tenía sentido hacer un festival más cuando ya hay muchos en España. Queremos hacer un festival que marque una diferencia importante. Queremos organizarlo en 2025 y queremos anunciar el cartel bastante pronto.

¿Cómo ha evolucionado el festival de Marbella desde la I edición?

Sobre todo hemos reinventado la forma de consumir música en vivo. Antes, llegabas con el concierto empezado y te ibas en la última canción para evitar atascos y ahora es una experiencia que compagina el ocio y la restauración.