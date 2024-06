Sarah Almagro: "Marbella es solidaria. Me lo demostró hace seis años"

«Aunque a veces se nos tacha de un estereotipo que no es bueno, yo defiendo que Marbella es solidaria. Hace seis años me lo demostró. El pueblo, su esencia, somos solidarios».

Sarah Almagro, la joven deportista marbellí de surf paralímpico que a mediados de 2018 perdió sus extremidades tras una enfermedad, recibió ayer la medalla de la Cruz de Humilladero, la distinción con la que, desde hace 15 años, la Asociación de Vecinos Huerto Porral homenajea a personalidades que destacan por su entrega al municipio.

El evento se celebró el Día de la Festividad del Patrón de Marbella San Bernabé en el emplazamiento en el que, según la tradición, el rey Fernando de Aragón recibió las llaves de la ciudad de manos del alcaide musulmán Aguneza, en 1485, en plena conquista cristiana de la península Ibérica.

Almagro, cuatro veces campeona de España de Parasurfing, campeona de Europa, campeona del Mundo y medalla de plata y bronce en los Mundiales de 2021 y 2022, destacó que «me gusta llevar el nombre de Marbella porque he tenido la suerte de nacer aquí».

«Además, el pueblo de Marbella es solidario, es su esencia», agregó Almagro, ejemplo de esfuerzo y superación en los ámbitos deportivo y social, recién llegada de Gran Canaria, en donde ha conquista una prueba de surf adaptado.

Marbella homenajea a la deportista Sarah Almagro en el día grande de la Feria de Marbella / L. O.

«Soy de Marbella y me alegro de este reconocimiento. Me gusta llevar el nombre de mi ciudad porque no todo el mundo ha nacido en Marbella. Que Marbella hable y me reconozca todo lo que hago es de agradecer», señaló la joven marbellí, que hoy tiene previsto impartir una charla a menores de Málaga capital.

Los vecinos de Huerto Porral han destacado su vínculo con Marbella, sus logros deportivos y el hecho de que «siempre, a su espalda, ha llevado el nombre de la ciudad allá donde ha ido. No ha tenido ningún pudor para ello», destacó el presidente del colectivo vecinal, Cristóbal Mesa.

«Se trata de una gran embajadora. Por eso hemos decidido darle la medalla, que se la merece y que es poco. Se merece este reconocimiento por su trayectoria personal y deportiva», agregó el presidente de una asociación que también ha concedido la distinción al historiador, cronista oficial de Marbella y colaborador de La Opinión de Málaga, Francisco Moyano.