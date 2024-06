El PSOE reclama parar la externalización de Tiempo Libre

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, reclamó ayer a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que «defienda los intereses de la ciudadanía» y se oponga a los planes de la Junta de Andalucía de licitar la gestión de la residencia Tiempo Libre, el equipamiento de 230 apartamentos construido a principios de la década de los años 60 del siglo XX para ofrecer vacaciones en Marbella a precios sociales a trabajadores y sus familias.

Pérez tachó de «totalmente incongruente» que Marbella carezca de equipamientos públicos -en muchos casos, debido a la depravación del suelo municipal durante los gobiernos del GIL-, mientras la Junta tiene previsto adjudicar al sector privado la explotación de una infraestructura de 20 hectáreas a escasa distancia de la playa.

«No tenemos recinto ferial digno para Marbella, faltan instalaciones deportivas, colegios, centros de salud o vivienda a precios asequibles», señaló Pérez, que recordó que Muñoz maniobró en su momento para intentar ceder a Benahavís 170.000 metros cuadrados de terreno del término municipal de Marbella «sólo porque allí estaban los intereses de su familia».

«El Ayuntamiento tiene la potestad para que no se pierda la residencia Tiempo Libre y que pensemos en qué queremos usar ese suelo de aquí al futuro. Muñoz tiene que frenar las intenciones de la Junta. El Gobierno regional no sólo no invierte en Marbella, sino que, además, quiere hacer negocio con el municipio», agregó la portavoz del PSOE.

La Junta tiene previsto licitar tras el verano la explotación privada de la residencia durante 75 años. A cambio de la adjudicación, la empresa que gestione el equipamiento deberá abonar alrededor de cuatro millones de euros al año al Gobierno regional.

«La residencia es una gran joya de Málaga y queremos ponerla en valor», señaló la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, a finales de mayo, cuando anunció que la Junta licitará la gestión del equipamiento.