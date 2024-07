Mejoran la seguridad en el tramo urbano de la carretera de Ronda

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha instalado 74 farolas solares con tecnología LED, de bajo consumo, en la travesía urbana de la carretera A-397, que comunica el término municipal con Ronda.

Se trata del tramo de la carretera de Ronda que la Junta de Andalucía ha cedido al Ayuntamiento para que construya un bulevar.

El alumbrado mejorará la seguridad vial entre las rotondas de la Avenida Oriental y la de Marqués del Duero, tramo en el que los anteriores puntos de luz llevaban en desuso unos treinta años y estaban completamente obsoletos porque eran de vapor de sodio.

Los trabajos se han desarrollado en dos fases y han incluido la retirada de las farolas dañadas y volcadas a causa de accidentes, la colocación de 31 basamentos de hormigón, seis fustes de acero de diez metros de altura y el desmontaje de 43 puntos de luz que se encontraban obsoletos.

La actuación, que ha contado con una inversión superior a los 200.000 euros, permite ahorrar en energía y conservar el medio ambiente, ya que las nuevas luminarias se controlan con un sistema de telemando que posibilita la graduación de la intensidad y el encendido de las que sean necesarias en función de la franja horaria, lo que reduce a su vez las emisiones de dióxido de carbono y gases contaminantes.

«Nos encontrábamos con un grave problema porque los sectores urbanísticos de ambos márgenes de la carretera no estaban desarrollados y, por tanto, no contaban con instrumentos de planeamiento. De ahí, la necesidad de encontrar una solución innovadora, desde el punto de vista medioambiental, que ha sido la instalación de alumbrado con tecnología solar que no requiere nuevas canalizaciones», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

La carretera de Ronda es una de las vías más utilizadas de la Costa del Sol Occidental, ya que comunica la comarca con la Serranía de Ronda.