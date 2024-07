El inicio de un viaje para traer el tren litoral a la Costa del Sol

Administraciones públicas de la Costa del Sol, la Junta de Andalucía y el Gobierno central mantienen hoy un encuentro sobre movilidad que debe suponer el inicio de un trayecto con final en la ejecución de un tren litoral que vertebre la comarca y mejore las comunicaciones en el conjunto de la provincia.

La prolongación de la vía férrea desde Málaga y Fuengirola hasta el resto de la Costa del Sol permitiría mejorar la movilidad de unos destinos eminentemente turísticos y que crecen en número de habitantes -Marbella, Estepona y Benalmádena lideran el crecimiento del censo en España-; y aliviar la autovía A-7, una carretera con frecuentes colapsos, especialmente en la época veraniega.

También haría que Marbella dejara de ser la única ciudad española de más de 150.000 habitantes a la que no llega el tren.

A la cita que se celebra hoy en la Subdelegación del Gobierno en Málaga están convocados representantes del Ejecutivo central, la Junta de Andalucía, la Diputación y los alcaldes de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Casares y Manilva.

«El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja para que el encuentro sea el inicio de un diálogo que ofrezca respuestas concretas a los problemas de movilidad de los vecinos y vecinas de todo el corredor de la Costa del Sol», señala el Gobierno central.

La cita pretende «desde el diálogo y el consenso, abrir un espacio que busque soluciones a las necesidades futuras de movilidad de los municipios de la Costa del Sol», agrega.

Los grupos políticos con representación en la Mancomunidad de la Costa del Sol, que en su última asamblea aprobaron por unanimidad una moción institucional para apoyar la construcción del tren desde Málaga a Algeciras, confían en que «el trabajo conjunto de las administraciones implicadas permita solventar cualquier limitación técnica o económica que represente un proyecto de esta importancia».

«El colapso, ya sistemático de la A-7, causa problemas de todo tipo a los ciudadanos y visitantes de la Costa del Sol», añaden las formaciones políticas, que aseguran que sólo el tramo entre Fuengirola y Marbella haría rentable la inversión del proyecto debido a los «varios millones» de usuarios al año que utilizarían el servicio entre ambas localidades.

Liberalizar el peaje de la AP-7

El PP de Málaga asegura que los alcaldes ‘populares’ acudirán a la cita con «espíritu constructivo, colaborativo, propositivo y resolutivo».

«Esperamos el mismo afán por parte del Gobierno», señala el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona..

El Ayuntamiento de Marbella, uno de los municipios más afectados por la falta del tren, pedirá en la cita liberalizar el peaje de la autopista AP-7 durante los años de elaboración y ejecución de las actuaciones.

Se trata de una petición que el Consistorio reclama desde hace años, más aún desde ayer, tras el anuncio de que el Gobierno central bonificará el peaje de la AP-7 en Alicante.

«La solución no puede ser otra que la liberalización de la autopista. No tiene ningún sentido que en Alicante se libere una autopista y que aquí se convoque una reunión en la que no nos digan eso. Tienen que decir, como mínimo, que liberalizarán el peaje», apunta el portavoz municipal, Félix Romero. n