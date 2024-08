Deporte y tauromaquia se unen en Marbella contra el cáncer

El mundo del deporte y la tauromaquia se dieron ayer la mano en Marbella para luchar contra la enfermedad del cáncer.

La cena de gala que organizó la sede local de la Asociación Española Contra el Cáncer, y que alcanzo su XXXIX edición, destacó por los sorteos y rifas de artículos deportivos y relacionados con el mundo del toreo con el objetivo de recaudar fondos con los que financiar los programas y servicios gratuitos que la AECC presta a sus usuarios en la Costa del Sol.

Entre los 350 regalos que se rifaron en una velada que contó con más de 600 invitados -la recaudación por la venta de entradas rondó los 170.000 euros que se suman a los 20.000 euros de la fila cero- y que presentaron la periodista Eva Ruiz y el coreógrafo ‘Poty’ Castillo destacaron una camiseta de la selección española de fútbol, proclamada este verano en Alemania campeona de Europa; y una camiseta del Real Madrid firmada por el flamante fichaje del equipo merengue, Kylian Mbappé.

También el Málaga CF, que la pasada temporada logró el ascenso a Segunda División, colaboró con una camiseta y un balón; el Sevilla CF aportó una camiseta; el Atlético de Madrid hizo lo propio con dos camisetas del primer equipo y dos entradas para ver un partido del conjunto colchonero y hacer una visita a su estadio, el Civitas Metropolitano; Cayetano Rivera donó una muleta; y Paco Ureña hizo otro tanto con un capote de paseo.

A la cena acudieron rostros famosos del mundo de la tauromaquia, como el exdiestro Óscar Higares; además de Estefanía Luyk; Arancha de Benito o Rappel.

La velada la amenizaron Chico Castillo, integrante del grupo musical Gipsy King; la cantante venezolana Alicia Banquez; y el pinchadiscos Kike Supermix, que estuvo acompañado por el grupo de percusión Drums on Live.

Un tributo a una luchadora

En el transcurso de la cena se reconoció con el premio The Fighter a la presentadora y actriz Lara Dibildos por dar visibilidad a los pacientes que, de forma anónima, luchan contra el cáncer.

«Viví el cáncer cuando era joven. Recibí el apoyo de mi madre y luego me tocó a mi cuidarla a ella. He vivido muy de cerca esta enfermedad, pero me considero afortunada porque mi madre y yo la superamos. Es un premio que me hace mucha ilusión», señaló.

«Un año más estamos abrumados por la respuesta de los ciudadanos de Marbella y de las más de 200 empresas de la Costa del Sol que se han volcado para que la gala sea un éxito», agregó el presidente de la sede local de la AECC, Santiago Gómez-Villares.

«Para nosotros, es un revulsivo que nos anima a seguir trabajando en mejorar la atención al paciente y seguir invirtiendo en investigación, que es la verdadera razón de ser», agregó.

La gala benéfica, la más antigua de la Costa del Sol, contó con la colaboración del hospital Quirónsalud Marbella, que ofrece consultas inmediatas a los pacientes que solicitan una primera cita en el servicio de Oncología.

«Este tipo de galas nos brinda la oportunidad de respaldar el enorme trabajo que hacen sus voluntarios», señala Quirónsalud.

La AECC, que lucha contra el cáncer desde hace más de 70 años y cuenta con 500.000 socios, aporta más de cien millones en 565 proyectos de investigación contra la enfermedad en los que participan cerca de mil investigadores.

La asociación, presente en más de 2.000 municipios, atendió a alrededor de 212.000 personas en España en 2023.