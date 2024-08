La melodía más solidaria de Starlite

Starlite interpretó ayer en Marbella su melodía más solidaria del verano con los colectivos vulnerables. La fundación de la organización del festival de conciertos estivales reunió en la cantera de Nagüeles a destacadas personalidades del mundo de la interpretación, la música o el deporte para reconocer la labor que prestan de forma desinteresada a favor de las familias con menos recursos.

La velada, que alcanza su décimo quinta edición, contó como invitado de honor con el actor y rapero Will Smith en reconocimiento a su compromiso con causas sociales en diferentes países del mundo. El protagonista de la mítica serie El Príncipe de Bel-Air y ganador de un premio Óscar ha mantenido este verano una relación muy próxima con Marbella. No en vano, Will Smith debutó como capitán de equipo de la E1 -conocida como la Fórmula 1 eléctrica del mar- en la prueba que albergó Puerto Banús a principios de junio y en la que ocupó el segundo puesto tras la escudería del artista Marc Anthony.

La gala Starlite, cuyos anfitriones fueron Antonio Banderas y la directora del festival, Sandra García-Sanjuán, sirvió también para reconocer la labor solidaria del artista colombiano Carlos Vives a través de su fundación Tras La Perla. La asociación del interprete de éxitos como La bicicleta o La gota fría apoya proyectos para la promoción de la cultura y la mejora de la calidad de vida en su ciudad natal, Santa Marta. Vives es también embajador de Buena Voluntad de UNICEF, colabora con el Banco de Desarrollo de América Latina para proporcionar alimentos a personas que carecen de ellos y apoya causas para reducir la contaminación que producen los plásticos o para conservar cuencas hídricas.

Starlite reconoció también a la actriz y presentadora de televisión Cayetana Guillén Cuervo, también presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, por su compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, tras su testimonio en el documental Mapa a Pandataria, en el que visibiliza y afronta traumas que muchas mujeres han sufrido en silencio.

La cantante India Martínez, defensora de los derechos humanos y de los colectivos más desfavorecidos; Margarita Vargas de Borbón, que ha participado en campañas para mejorar la educación y la salud y el bienestar; y el exfutbolista Javier Zanetti, que ha impulsado la Fundación Pupi para mejorar la situación de los menores en su Argentina natal, también fueron distinguidos en una velada que condujeron el actor Carlos Latre y la modelo y embajadora internacional del festival de música Valeria Mazza. «Se trata de un premio muy importante para mi fundación. Es para mí algo muy lindo poder recibir este reconocimiento tan prestigioso», señaló Zanetti.

Entre los invitados a la velada se encontraban Mónica Hoyos, Irene Villa, Miguel Poveda, Bebo Valdés y Paula Echevarría y Miguel Torres, entre otros. «Me siento parte de la familia de Starlite. Además, para mí es un orgullo ver cómo crece la cultura y la música tiene un campo más amplio», señaló Valdés.

El evento sirvió también para rendir un homenaje a México, país en el que la Fundación Starlite desarrolla su labor filantrópica de la mano de la Fundación Niños en Alegría, creada hace 20 años. «He pasado muchos años de mi vida en México, país en el que he rodado siete películas. He tenido mucho contacto con México», señaló el intérprete malagueño.