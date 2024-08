El PSOE pide al Ayuntamiento que asuma sus competencias en la retirada del alga asiática

El PSOE pidió ayer al Gobierno local de Marbella que asuma sus competencias para retirar los restos de algas asiáticas que llegan a las playas del municipio en plena época estival, uno de los principales problemas que afectan al litoral.

El concejal socialista Adrián Jiménez acusó al Equipo de Gobierno de hacer una «auténtica dejación de funciones» y generar «confusión para tapar su nefasta gestión en las playas».

«El Equipo de Gobierno busca desviar la atención acusando al Gobierno de España, cuando, la realidad, es que las competencias son del Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y la Junta de Andalucía, instituciones al frente de las cuales está el PP», señaló.

«Como es habitual, la alcaldesa (Ángeles Muñoz) no sólo no exige nada a la Junta, sino que le paga con los fondos municipales obras que son de competencia autonómica, al tiempo que tiene la desfachatez de solicitar fondos a otras administraciones donde no gobierna su partido», agregó el edil.

El concejal socialista solicitó también a la Junta que convoque de manera urgente la línea de subvenciones de 40 millones de euros (parte procedentes de la U.E) que anunció en abril para apoyar al sector pesquero ante los efectos del alga invasora.

Jiménez anunció que la formación socialista presentará en el próximo pleno ordinario una moción con la petición al Gobierno regional.

La Corporación municipal reclamó al Gobierno central en el pleno de julio medidas urgentes para retirar y gestionar las algas asiáticas, actuaciones que no puede afrontar con sus recursos económicos, materiales y humanos.

Sólo retirar las algas del litoral le cuesta al Ayuntamiento 150.000 euros al mes, según el Gobierno local.