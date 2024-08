El auge de la vivienda de lujo en la Costa del Sol: venta inmediata, precios a partir de un millón y cliente internacional

El segmento inmobiliario del lujo vive un momento de pujanza e "inmejorable salud" en la Costa del Sol con más proyectos que nunca, ventas prácticamente inmediatas de todo lo que se construye (muchas de ellas sobre plano) y precios cada vez más altos, según un informe de la consultora The Agency Marbella-The Belleside Team, que ha analizado 20 promociones que sumarán más de 3.200 millones de euros en valor de mercado una vez se vendan todas las unidades. La actividad abarca dede Sotogrande, en Cádiz, hasta Málaga, pasando por Casares, Estepona, Benahavís, Marbella y Ojén.

"Actualmente, el mercado inmobiliario está viviendo un momento muy dulce. Hay clientela internacional muy interesada en la Costa del Sol. Tanto para adquirir vivienda con fines inversores como para comprar una casa o villa en la que vivir como primera o segunda vivienda", ha explicado este lunes el director de ventas de The Agency Marbella-The Belleside Team, Benjamin Beza.

El estudio sostiene que el mercado inmobiliario está en un momento "increíble", donde, "literalmente, se están invirtiendo cientos de millones de euros para ganar miles de millones de euros".

Según se desprende de los datos analizados por el informe, la mayoría de los proyectos se concentran en la gama de uno a tres millones de euros, con seis promociones en esta categoría. Este segmento destaca por ofrecer una atractiva combinación de lujo y accesibilidad en el contexto del mercado de gama alta.

También destacan las promociones en la gama de tres a seis millones de euros, con cinco proyectos, seguidas de cuatro promociones en la categoría de seis a diez millones de euros.

En el segmento más exclusivo, con precios superiores a los diez millones de euros, también hay cuatro proyectos, lo que refleja la solidez del mercado de propiedades de ultralujo. Las promociones por debajo de un millón de euros son menos comunes, con sólo dos proyectos, lo que indica una "oferta limitada en la gama de lujo de entrada".

"Esta distribución de precios muestra la diversidad de opciones disponibles para los compradores de lujo en la Costa del Sol, dando cabida a una gran variedad de niveles de inversión", comenta la agencia.

Perfil de cliente

¿Quién compra este tipo de viviendas de lujo? Según explica el socio gerente de The Agency, Leif Orthmann, este tipo de desarrollos inmobiliarios de alta gama atraen principalmente a "compradores internacionales adinerados, entre ellos empresarios, ejecutivos, famosos e inversores, que buscan lujo, comodidad y exclusividad en una ubicación soleada y prestigiosa".

Orthmann considera que las características comunes que comparten los proyectos de lujo analizados por el informe son las ubicaciones privilegiadas (zonas prestigiosas como la Milla de Oro, con impresionantes vistas y cómodo acceso a los servicios), los servicios de lujo (instalaciones de última generación que incluyen piscinas privadas, spas, gimnasios y clubes exclusivos), los acabados de alta calidad (materiales de alta gama, espaciosas distribuciones y sistemas domóticos de vanguardia) y la excelencia arquitectónica (diseños innovadores de arquitectos de renombre, que combinan la estética moderna con la funcionalidad).

"El mercado inmobiliario de lujo está en plena expansión. Ya no sólo se circunscribe a la Milla de Oro o Nueva Andalucía. Traza un amplio arco desde Sotogrande hasta Málaga capital. En este momento se caracteriza por un crecimiento sostenido, precios diversos y una continua revaloración de las promociones inmobiliarias que se están llevando a cabo. Este dinamismo promete mantener a la región como destino preferente para quienes buscan lo mejor en términos de lujo, confort y exclusividad", señala.

Con el objetivo de clasificar los diferentes proyectos inmobiliarios que se están desarrollando, el informe los ha dividido en tres tipos: villas, complejos de apartamentos/viviendas adosadas y edificios.

Villas

Cinco son los complejos de villas analizadas. Los más icónicos son las cinco villas Karl Lagerfeld que se están construyendo en la Milla de Oro, de las cuales quedan tres a la venta y las 53 villas que la marca Lamborghini está erigiendo en las colinas de Benahavís y que se están comercializando por entre 3,6 y 8,4 millones de euros y que se espera que estén terminadas en 2026.

Finca Cortesín está desarrollando en Casares Golfside Villas y Green 10 con un total 16 villas con precios a partir de 4,5 millones de euros, y Caledonian Villas, con precios de las villas a partir de 5,4 millones de euros. Junto a Ojén, en Palo Alto, el proyecto The Gallery está vendiendo 30 villas a partir de 3,6 millones de euros, mientras que The Collection Camojan cuenta con cinco villas por entre 7,4 y 8,3 millones de euros.

Complejos residenciales de apartamentos

En esta categoría se engloban la mayoría de los desarrollos que ha analizado el informe, entre ellos Uno Beach Residences, un proyecto en construcción en la mejor parcela de la Milla de Oro. Contará con 50 apartamentos en 7 bloques de poca altura y una serie de villas con precios que oscilan desde los 5 a los 19 millones de euros. Uno Beach Residences agotó todas sus unidades en su fase de pre-lanzamiento. De hecho, actualmente se están revendiendo apartamentos sobre plano.

Otro ejemplo, Dunique está construyendo 96 apartamentos y casas apreadas en la playa del Alicate junto a la duna del Barronal de la Morena. Quedan sólo 15 unidades que están a la venta con precios entre 2,4 y 4,8 millones de euros.

Una vivienda de lujo comercializada en Málaga. / L. O.

También destaca The Sapphire, una promoción inmobiliaria de 15 viviendas junto a la playa de Estepona oeste. Sólo quedan tres unidades y se están vendiendo por entre 1,8 y 3,3 millones de euros.

En las colinas de Ojén destacan las residencias de lujo de Palo Alto: sobre una parcela de 50 hectáreas se están desarrollando cuatro modernos complejos de edificios "Los Pinsapos", "Las Jacarandas", "Los Almendros" y "Los Eucaliptos" que agrupan 160 viviendas con una cancha de tenis privada, espacio de coworking, un club de salud con spa y gimnasio o el mercado de agricultores semanal.

Actualmente, se está terminando el stock en la parte norte de Palo Alto, donde quedan algunos apartamentos de la fase Granados de dos dormitorios y áticos, con entrega inmediata por 800.000 euros y ático de tres dormitorios con 372 metros cuadrados por 1,6 millones de euros. La fase Olivos tiene un plazo de entrega de 12 meses y los apartamentos de tres dormitorios con 241 metros se venden a partir de 1.030.000 euros.

En este segmento inmobiliario, el estudio destaca el proyecto La Loma de Finca Cortesín, al que califica como un "auténtico pueblo andaluz" con 88 apartamentos que ofrece tres tipos de viviendas, cada una con tres dormitorios, piscina privada y jardín privado con un total de 300 metroa cuadrados. La construcción comenzará en septiembre de 2024 y la entrega será en tres años. Los precios de lanzamiento van desde 2,6 millones de euros más IVA.

Edificios premium

El Informe de The Agency Marbella-The Belleside Team también ha estudiado dos desarrollos inmobiliarios de lujo con formato de edificio. Es el caso de Sierra Blanca Tower, en el paseo marítimo Antonio Banderas de Málaga, que se conforma como una torre de 21 plantas on servicios de lujo (gimnasio, guardería, solárium, piscina, etc.) Sierra Blanca Tower dispone de apartamentos de uno a cuatro dormitorios y áticos dúplex y se están vendiendo por precios que oscilan desde 900.000 euros hasta los 4,4 millones de euros.

El otro edificio analizado por el informe es Tyrian Beachfront. Este complejo, ubicado en Estepona en primera línea de playa, consta de un edificio de cuatro plantas con 40 villas en altura. Tyrian cuenta con viviendas de tres a cinco dormitorios, desde 210 metros, con precios a partir de 3,4 millones de euros. Se encuentra actualmente en construcción. Ya en febrero de este año había vendido más del 40% de sus viviendas, cuando no se cumplían dos meses desde su prelanzamiento y sin haber salido a venta de manera oficial.