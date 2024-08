La Costa se rinde a Vicente del Bosque

Vicente del Bosque, uno de los entrenadores de fútbol más laureados de todos los tiempos, ya es uno más de los vecinos ilustres de la Costa del Sol.

El técnico salmantino, con el que la selección española conquistó el Mundial del fútbol en Sudáfrica en 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012, recibió ayer la primera Medalla de Honor de la Costa de Sol que concede la Mancomunidad de Municipios a personas o entidades por hacer gala del nombre de la comarca.

Del Bosque suma la distinción concedida por unanimidad por la asamblea del ente supramunicipal a otros reconocimientos individuales que, más allá de su flamante trayectoria deportiva, reconocen la calidad humana y personal del técnico castellano, como la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo o el Marquesado de Del Bosque, que le concedió el entonces rey Juan Carlos I en 2011.

«La Mancomunidad de la Costa del Sol tiene once municipios, un número muy vinculado con el fútbol. El objetivo de que los once municipios os reunáis es porque queréis lo mejor para la zona con lo mejor de cada uno de vosotros. A lo mejor, solos no hacéis nada, pero todos juntos sí. Eso lo traslado al mundo del fútbol. Para pedir a mis jugadores que rindan al máximo posible es necesario que tengan unas buenas relaciones personales. Un equipo no se hace con un jugador, sino con once», señaló ayer el técnico, que dirigió a la selección española entre el 2008 y el 2016 y bajo cuya dirección se han ejercitado parte de los mejores jugadores españoles de fútbol, como Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Ramos o Iker Casillas.

«La victoria en el Mundial de Sudáfrica fue muy importante y se focaliza en la figura del seleccionador. Pero la realidad es que tuvimos un grupo de jugadores muy bueno y ejemplares en el comportamiento. Jugamos 114 partidos y sólo un expulsado», señaló el único entrenador que ha sido campeón del mundo y de Europa con selecciones y equipos.

Del Bosque recordó su etapa en el Real Madrid, en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva como jugador y entrenador.

«Soy hombre de un solo club. Me pasé 37 años en el Real Madrid. Tuve tiempo de hacer méritos para llegar a ser jugador, entrenador formativo y, posteriormente, cuatro años como técnico del primer equipo. Luego llegaron los ocho años en la selección. Adquirí en esa empresa un sentimiento de pertenencia y de fidelidad fantásticos. En el fútbol no sólo quedan los triunfos; también la honorabilidad», agregó Del Bosque, que cuenta con una vivienda en San Pedro Alcántara en la que pasa diferentes temporadas en el transcurso del año y cuya esposa, María de la Santísima Trinidad López, es de Fuengirola. «Me siento como un costasoleño más», agregó.

La Costa del Sol por bandera

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Manuel Cardeña, destacó el hecho de que Del Bosque, «lleva por bandera» a la comarca.

«Del Bosque veranea en la Costa del Sol y elige este lugar para descansar. Y para vivir en un futuro... Queremos que las personas que recojan la Medalla de Honor de la Costa del Sol sean ejemplares y Vicente lo es. Además, en su forma de trabajar, es un ejemplo para todos», apuntó.

«Es un orgullo entregar la distinción a una figura y un referente como la de Vicente del Bosque. Es uno de los más ilustres y reconocidos protagonistas de la historia de España reciente. Se ha ganado a pulso el respeto, el cariño y la admiración unánime de compañeros y público de todas las edades», agregó el presidente del ente mancomunado.

Del Bosque recogió la distinción -diseñado por un artista que reside en Benahavís- de manos de las alcaldesas de Fuengirola y Torremolinos, Ana Mula y Margarita del Cid, en un acto en el que participaron los regidores de los municipios de la Costa del Sol y representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Málaga.

Campus en Estepona

Campeón de cinco ligas y cuatro copas de España como jugador; y, como técnico, de dos Ligas de Campeones y dos Ligas españolas, todo con el Real Madrid, Del Bosque cuenta con un campus de fútbol de verano en Estepona para menores de entre seis a quince años.

La edición de este año, la XI, se celebró del 15 de julio al dos de agosto en el Estadio Municipal de Fútbol Francisco Muñoz Pérez.

El campus de verano fomenta el deporte y la actividad física entre los menores de la Costa del Sol, pero también promociona valores y prácticas como la comunicación, la integración y la solidaridad.